Robert Moreno ist mit einem Erfolg als Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft gestartet, aber nicht ganz ohne Probleme. Gegen Rumänien gewannen die Spanier in Bukarest am Ende glücklich 2:1 (1:0).

Nachdem Spaniens Innenverteidiger Diego Llorente in der Schlussphase wegen einer Notbremse die Rote Karte (79. Minute) sah, wurde Rumänien gefährlicher. Und kam kurz vor Schluss zur Chance auf den Ausgleich: Nach einer Flanke von der rechten Seite scheiterte Ianis Hagi zunächst per Kopf an Torhüter Kepa, ehe der freistehende Dragos Grigore den Ball über das Tor schoss (90.+2).

Rumäniens Florin Andone konnte zuvor nur noch verkürzen (59.). Sergio Ramos per Elfmeter (29.) und Dortmunds Paco Alcácer hatten Spanien in Führung gebracht. (47. Minute). Für Alcácer war es das erste Länderspiel seit fast einem Jahr.

Moreno hat im Juni offiziell die Nachfolge seines langjährigen Chefs Luis Enrique angetreten, der wegen der Krebserkrankung seiner kleinen Tochter Xana zurückgetreten war. Die Neunjährige verstarb Ende August. Schon im ersten Halbjahr war Moreno für Enrique eingesprungen und hatte dabei drei Siege in der EM-Qualifikation geholt.

Weitere Ergebnisse:

Armenien - Italien 1:3 (1:1)

Irland - Schweiz 1:1 (0:0)

Norwegen - Malta 2:0 (2:0)

Finnland - Griechenland 1:0 (0:0)

Färöer - Schweden 0:4 (0:4)

Gibraltar - Dänemark 0:6 (0:2)

Bosnien und Herzegowina - Liechtenstein 5:0 (1:0)

Israel - Nordmazedonien 1:1 (0:0)