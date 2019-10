Schweden - Spanien 1:1 (0:0)

Spanien hat sich vorzeitig für die EM 2020 qualifiziert. Gegen Schweden reichte dem Europameister von 2008 und 2012 ein 1:1 (0:0), um in den verbleibenden beiden Gruppenpartien nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden zu können. Dabei liefen die Spanier um Torhüter David De Gea, der verletzt ausgewechselt werden musste (60. Minute), fast die gesamte zweite Hälfte einem Rückstand hinterher. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Marcus Berg hatte Schweden in Führung gebracht (50.).

Zuvor hätte Thiago von Bayern München die Spanier in Führung bringen müssen. Statt alleine vor Schwedens Torhüter Robin Olsen nach rechts zu einem freien Mitspieler zu passen, ging er gegen Olsen jedoch ins Dribbling und stolperte den Ball ins Toraus (7.).

Durch den Rückstand drohte Spanien die erste Niederlage seit elf Monaten. In der Nachspielzeit brachte U21-Europameister Fabián Ruiz den Ball nach einer durchgerutschten Ecke jedoch zurück in die Mitte, wo Rodrigo Moreno zum Ausgleich traf (90.+2). Damit bleibt Robert Moreno als spanischer Nationaltrainer ungeschlagen.

Rumänien - Norwegen 1:1 (0:0)

Schweden bleibt jedoch Zweiter in der Gruppe F, weil der Dritte Rumänien im Parallelspiel gegen Norwegen ebenfalls in der Nachspielzeit den Ausgleich kassierte (90.+2). Fast zeitgleich mit dem Tor im Parallelspiel traf Norwegens Alexander Sørloth. Zuvor hatte Alexandru Mitrita Rumänien in Führung gebracht (62.). Bei einem Erfolg wäre Rumänien an Schweden vorbeigezogen. So muss Rumänien die verbleibenden beiden Partien gegen Schweden und Spanien gewinnen, um sich für die EM zu qualifizieren.

Schweiz - Irland 2:0 (1:0)

Die Schweizer Nationalmannschaft ist ebenfalls noch nicht soweit wie die Spanier, hat aber einen großen Schritt in Richtung EM gemacht. Den direkten Konkurrenten Irland schlug die Schweiz 2:0 (1:0). Ex-Bundesliga-Stürmer Haris Seferovic (16.) traf zur Führung, Irlands Shane Duffy per Eigentor zum Endstand (90.+3). Ricardo Rodriguez verschoss zudem einen Handelfmeter (76.).

Die Schweiz bleibt Gruppendritter und schließt durch den Erfolg bis auf einen Punkt zu Irland und Dänemark auf, die jeweils mit zwölf Punkten die Tabelle anführen. Weil die beiden Gruppenführenden noch gegeneinander spielen, kann sich die Schweiz durch Siege gegen Georgien und Gibraltar aus eigener Kraft für die Endrunde qualifizieren.