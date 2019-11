Die Türkei hat sich durch ein Unentschieden gegen Island für die Fußball-Europameisterschaft 2020 qualifiziert. Am vorletzten Spieltag der Quali-Gruppe H trennten sich die Türken in Istanbul 0:0 von Island und sind mit nun 20 Punkten nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen.

Island ist mit 16 Punkten Dritter und kann den Zweitplatzierten Frankreich aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs nicht mehr überholen. Die Franzosen sind damit noch vor dem Spiel am Donnerstagabend gegen Moldau sicher für die EM qualifiziert. In den letzten beiden Gruppenspielen geht es für die Türkei und Frankreich noch um den Gruppensieg.

Die Türkei versuchte, das Spiel gegen Island selbst in die Hand zu nehmen. In der 30. Minute hatte Stürmer Burak Yilmaz die größte Chance der ersten Hälfte, sein Kopfball flog aus elf Metern aber knapp über das Tor.

In der zweiten Hälfte fiel der Stürmer erneut auf, eine Flanke von der rechten Seite rutschte ihm ab und landete auf der Latte (54.). Die größte Möglichkeit Islands hatte Hördur Magnussen per Kopf, doch Mert Günok klärte auf der Linie (82.). In der Nachspielzeit traf Yuzuf Yazici für die Türkei ebenfalls mit einer verrutschten Flanke die Latte (90.+1), es blieb beim Remis.

Keine Gelegenheit für Militärjubel

Bereits in der ersten Hälfte war Alfred Finnbogason, Stürmer des FC Augsburg, nach einem Zweikampf mit Caglar Söyüncü unglücklich auf die Hand gefallen und musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden (24.). Über die Schwere der Verletzung war zunächst nichts bekannt.

In den Qualifikationsspielen Mitte Oktober hatten Spieler der Türkei eine militärische Jubelgeste gezeigt, deswegen ermittelt die Uefa gegen den Verband. Im Spiel gegen Island war die Geste nicht zu sehen gewesen.