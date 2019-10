Trotz Uefa-Verbot Türkische Spieler salutieren auch gegen Frankreich

Das türkische Fußballteam hat in der EM-Qualifikation für einen weiteren Eklat gesorgt. Ein Bundesliga-Profi verweigerte indes den Gruß an die Soldaten in Nordsyrien - und wurde von einem Mitspieler angegangen.