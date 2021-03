Dortmunds Emre Can Löst er Löws Abwehrproblem?

Wenn der BVB am Abend beim FC Bayern antritt, dürfte Mittelfeldspieler Emre Can erneut in der Innenverteidigung aushelfen. Der 27-Jährige macht seine Sache dort gut. Gut genug für einen Stammplatz im DFB-Team?