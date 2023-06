Plötzlich hatte Inter seine Chance, Lautaro Martínez profitierte von einem Missverständnis in der City-Deckung, kam aber nicht an Torwart Ederson vorbei. Die Italiener wurden in dieser Phase frecher, schoben sich näher an das City-Tor heran.

Lukaku mit der Chance

Das Tor machte dann aber doch Manchester. Der Ex-Dortmunder Manuel Akanji öffnete mit einem Pass in den Strafraum die Chance, der Ball kam in den Rückraum, aus dem Rodrigo mit einem platzierten Schuss traf.

Im Gegenzug hätte Inter beinahe zurückgeschlagen, aber Federico Dimarco traf mit dem Kopf nur die Latte, nur wenig später prüfte Lukaku mit einem strammen Schuss Ederson.