In einigen Ländern wie Schweden und Norwegen beginnt die Saison im Profifußball im März oder April und endet im November. Während der kälteren Monate ruht der Spielbetrieb. Im deutschen Fußball wird hingegen, wie in den meisten europäischen Spitzenligen, im Sommer länger pausiert und dafür auch in den Wintermonaten gespielt. In Deutschland ist die Saison meistens von Mitte Dezember bis Mitte Januar unterbrochen. Dieses Jahr pausiert der Klubfußball bereits ab Mitte November, weil ab dem 21. November die Weltmeisterschaft in Katar ansteht.