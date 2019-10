Die englische Fußball-Nationalmannschaft der Männer spielt in der EM-Qualifikation am kommenden Montag in Bulgarien. Aufgrund von rassistischem Verhalten bulgarischer Fans in den Spielen gegen Tschechien und den Kosovo müssen 5000 der 46.340 Plätze im Vasil Levsi Stadion frei bleiben. Kommt es dennoch erneut zu rassistischen Ausfällen, sind die Konsequenzen für Englands Fußballer klar: Dann wollen sie den Platz verlassen.

Das offizielle Protokoll der Uefa sieht bei rassistischen Vorfällen drei Schritte vor: Erst soll der Schiedsrichter die Partie stoppen und um eine Stadiondurchsage bitten. Sollte das nicht helfen, kann er im zweiten Schritt das Spiel für zehn Minuten unterbrechen und die Mannschaften in die Kabine schicken. Sollten sich die Vorfälle anschließend wiederholen, kann der Schiedsrichter die Partie abbrechen. Als England im März in Montenegro spielte, waren Danny Rose und andere schwarze Spieler rassistisch beleidigt worden. Unterbrochen wurde das Spiel damals nicht.

Englands Nationalteam beriet sich anschließend über das Vorgehen, sollte es zu ähnlichen Vorfällen kommen. "Wir haben darüber gesprochen", sagte Stürmer Tammy Abraham laut"BBC" und "Telegraph": "Harry Kane hat uns gefragt, ob wir, anstatt die drei Schritte durchzugehen, das Spiel unterbrechen wollen - egal wie der Spielstand ist. Als Mannschaft entscheiden wir, ob wir auf dem Platz bleiben oder nicht." Im Gegensatz dazu vertritt der englische Fußballverband offiziell die Meinung, die Spieler sollten sich an das Uefa-Protokoll halten.

Probleme auch in Italien, Frankreich und Deutschland

Die Mannschaft habe in mehreren Meetings über das Thema gesprochen, sagte Abraham. Kapitän Kane unterstütze den Gedanken, dass das Team seine eigene Entscheidung treffe. "Kane hat gesagt, sollte es passieren und wir damit nicht glücklich sein, werden wir mit dem betroffenen Spieler sprechen, und wenn er nicht glücklich ist, gehen wir alle gemeinsam vom Platz."

Rassismus ist immer wieder ein Problem in Fußballstadien. So wurde der Kapitän des SC Amiens, Prince Gouano, in der Ligue 1 im April so beleidigt, dass er darüber nachdachte, das Spielfeld zu verlassen. In Italien sorgten Lazio-Fans und für einen Rassismus-Skandal, und Inter Mailands Stürmer Romelu Lukaku wurde von Fans von Cagliari Calcio beleidigt. In Deutschland stand zuletzt der Chemnitzer FC wegen rechtsextremer Fans im Fokus.