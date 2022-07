Auch für die weiteren Gruppenspiele der Engländerinnen gegen Norwegen in Brighton und Nordirland in Southampton gibt es keine Karten mehr. Das Finale im Wembleystadion in London ist ebenfalls ausverkauft. Mit voraussichtlich 87.200 Zuschauern wird der Turnier-Abschluss am 31. Juli einen Rekord feiern: Es wäre das EM-Spiel mit den meisten Besuchern der Geschichte – Männerturniere eingeschlossen. Das ganze Land gibt Rückenwind.