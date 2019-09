Der englische Fußball hat einen kuriosen Pokalabend erlebt. Drittligist Burton Albion hat nach einem Spiel mit chaotischen Rahmenbedingungen und einer extrem langen Nachspielzeit von insgesamt 28 Minuten das Achtelfinale des englischen Ligapokals erreicht. Das Team aus Burton upon Trent nördlich von Birmingham bezwang am Mittwoch den Premier League-Klub AFC Bournemouth 2:0 (1:0). Dabei fiel dreimal während der Partie das Flutlicht aus. Das Spiel stand kurz vor dem Abbruch. Am Ende aber jubelte der Außenseiter.

In der 53., der 64. und der 76. Minute wurde es im Pirelli Stadion plötzlich minutenlang dunkel. Später wurde ein Stromproblem in der gesamten Region als Grund ausgemacht. Nach dem dritten Flutlichtausfall war Schiedsrichter John Busby kurz davor, das Spiel abzubrechen. Allerdings war das laut Statuten der Football League nicht zulässig. Burton Albions Trainer Nigel Clough berichtete später, was sich an der Seitenlinie zugetragen hatte: "Zunächst bekamen wir widersprüchliche Informationen. Es war dann die Football League, die gesagt hat, dass ein Spiel vor einem Abbruch insgesamt mindestens 30 Minuten unterbrochen sein muss."

"An, aus. An, aus. Das habe ich noch nicht erlebt"

Das war es nicht. So wurde die Partie erneut angepfiffen - und Burton Albion, das schon in der vergangenen Saison sensationell bis ins Halbfinale des Ligapokals vorgedrungen war (und dort im Hinspiel 9:0 gegen den späteren Cupgewinner Manchester City verlor), siegte dank der Treffer von Oliver Sarkic (14.) und Nathan Broadhead (72.). "An, aus. An, aus. Das habe ich noch nicht erlebt. Aber es war ein Problem, das keiner kontrollieren konnte", sagte Clough. "Ich bin einfach nur froh, dass wir das Spiel beenden konnten."

REUTERS Das Pirelli Stadium von Burton Albion beim Spiel gegen AFC Bournemouth

Bei einem Abbruch hätte es ein Wiederholungsspiel gegeben.

Bournemoth-Trainer Eddie Howe wollte die Flutlichtausfälle nicht als Ausrede für die Niederlage seiner Mannschaft gelten lassen: "Es war eine seltsame Situation. Ich habe so etwas noch nie zuvor erlebt. Aber wir müssen Burton gratulieren, weil sie verdient gewonnen haben", sagte er. "Wir haben nicht so gespielt, wie wir es können."

Burton Albion trifft nun im Achtelfinale am 29.10. auf Leicester City.