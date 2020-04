Englisches Magazin über deutschen Fußball "Die Atmosphäre in Deutschland ist 20 Mal besser"

Was fasziniert die Engländer am deutschen Fußball? Im Interview spricht Feargal McEvoy, Gründer des englischen Fanzines "Halb Vier", über Kartenpreise in der Bundesliga, Bier im Stadion und Ultras.

, Manchester Ein Interview von Hendrik Buchheister