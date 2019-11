Es passt zur turbulenten Geschichte der englischen Nationalmannschaft, dass es selbst dann Störgeräusche gibt, wenn eigentlich alles gut sein sollte. 7:0 gewannen die Engländer in Wembley gegen Montenegro das 1000. Länderspiel ihrer Historie und sicherten sich schon vor der abschließenden Qualifikationspartie im Kosovo am Sonntag (18 Uhr, SPIEGEL-Liveticker) die EM-Teilnahme im kommenden Jahr.

In der Schlussphase wanderte die Welle über die Ränge des herbstlich kühlen Nationalstadions. Dennoch war die Freude bei Gareth Southgate getrübt. "Ein England-Spieler sollte niemals ausgebuht werden, wenn er das Nationaltrikot trägt. Niemals!", sagte der Trainer. Adressat seines Tadels waren jene Teile des Publikums, die Verteidiger Joe Gomez bei dessen Einwechselung in der 70. Minute mit Buhrufen begrüßt hatten.

Der Profi des FC Liverpool stand im Vorlauf des Spiels im Mittelpunkt, weil er am Montag in ein Handgemenge mit seinem Kollegen Raheem Sterling vom Meisterschaftsrivalen Manchester City in der Team-Kantine geraten war, das Sterlings Suspendierung gegen Montenegro zur Folge hatte.

Geister der Vergangenheit

Alle Beteiligen bemühten sich so gut es ging, die Episode hinter sich zu lassen, doch der reservierte Empfang für Gomez zeigte, dass das nicht so einfach ist. Der Modernisierer Southgate hat weiter mit Geistern der Vergangenheit zu kämpfen.

Ein Grund für das notorische Scheitern der Engländer bei großen Turnieren sind ja traditionell Vereins-Feindschaften, die auf das Betriebsklima bei der Nationalelf drücken. Ex-Profis wie Rio Ferdinand, Frank Lampard und Steven Gerrard haben offen Zeugnis darüber abgelegt, dass zu ihrer Zeit Misstrauen und Paranoia zwischen den Spielern von Arsenal, Chelsea, Manchester United und Liverpool herrschten.

Unter Southgate war das bislang eigentlich anders. Er hat die Nationalmannschaft zu einem harmonischen Verbund gemacht, der allen Widrigkeiten geschlossen entgegen tritt, das gilt für die Spiele auf dem Rasen und für Probleme abseits des Platzes wie den rassistischen Beschimpfungen vor einem Monat in Bulgarien.

Täter und Opfer

Seine Auswahl sei "eine Familie", hat der Trainer gerade gesagt. Er will in keinem Fall gestatten, dass der Friede durch Klub-Fehden gefährdet wird, das zeigte er mit Sterlings Verbannung für einen Abend. Allerdings ist dieses Vorgehen riskant. Einige Kader-Mitglieder fanden die Strafe für den Star des Teams angeblich überzogen, darunter Sterling selbst.

Auch die Zuschauer in Wembley sahen sich veranlasst, in dem Konflikt Partei zu ergreifen, das wurde durch die Pfiffe gegen Gomez deutlich. Dabei war er bei der Auseinandersetzung in der Kantine nicht Täter, sondern Opfer, das stellten Southgate und auch Sterling nach dem Sieg gegen Montenegro klar. Sterling schrieb bei Twitter, dass es hart für ihn war, mitzubekommen, wie sein Mannschaftskamerad ausgebuht werde.

Die Engländer schleppen ein paar Ungewissheiten mit sich herum, auch sportlich. Sie hoffen bei der EM im Sommer wieder mal auf den großen Wurf, weil sie Heimvorteil haben. Sie dürfen alle Vorrundenspiele des über den Kontinent verteilten Turniers in Wembley austragen. Auch die Halbfinals und das Endspiel finden im heiligen Nationalstadion statt. Allerdings lassen die leichten Qualifikationsgegner keine seriösen Rückschlüsse auf die Titelchancen des WM-Vierten zu.

Prall gefüllter Topf mit Talenten

Southgate sucht noch nach seiner ersten Elf. So groß das Potenzial im Sturm ist mit Sterling, Kapitän Harry Kane, der gegen Montenegro dreifach traf, und dem Dortmunder Jadon Sancho, so fraglich ist die Eignung der Defensive. Die Verteidigung um Harry Maguire von Manchester United und John Stones von Manchester City ist unter Druck selbst gegen schwache Gegner anfällig, für die Rolle im defensiven Mittelfeld in seinem 4-3-3 hat der Trainer noch keine Lösung gefunden.

Gegen Montenegro schickte Southgate die jüngste Mannschaft seit 60 Jahren auf den Rasen - ein Beleg dafür, dass die Engländer über einen prall gefüllten Topf mit Talenten verfügen. Doch einspielen konnte sich der Nachwuchs noch nicht. Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool machte erst sein achtes Länderspiel, Chelseas Jungstars Mason Mount, Tammy Abraham und Callum Hudson-Odoi stehen bei fünf, vier und zwei Einsätzen, James Maddison von Leicester City lief gegen Montenegro zum ersten Mal überhaupt im Nationaltrikot auf.

Dem Trainer kommt die Aufgabe zu, bis zum Sommer die richtige Balance aus Erfahrung und Jugend zu finden. Und er muss verhindern, dass die Störgeräusche aus der Affäre um Gomez und Sterling nachhallen.

Schwer zu sagen, was die kompliziertere Aufgabe ist.