Im März hatten die US-Fußballerinnen Klage gegen ihren Verband eingereicht, um die gleiche Bezahlung für das Männer- und Frauennationalteam zu erzwingen. Bevor die Mediation im Oktober startet, hat nun ein offener Brief des Verbandspräsidenten Carlos Cordeiro für Ärger gesorgt. Dessen Inhalt wiesen nun sowohl eine Sprecherin der Frauenmannschaft, als auch das US-Männerteam zurück.

Cordeiro hatte behauptet, dass der Verband dem Frauenteam in den vergangenen Jahren mehr bezahlt habe als der Auswahl der Männer. So seien zwischen 2010 und 2018 26,4 Millionen Dollar an die Männer und 34,1 Millionen Dollar an die Frauen geflossen. Nicht eingerechnet waren dabei jedoch Zahlungen, die der Verband von der Fifa für Teilnahmen der Teams an Weltmeisterschaften erhalten hat - inklusive derer war die Ausschüttung ans Männerteam höher.

Irreführende Rechnung

Molly Levinson, Sprecherin der Gewerkschaft der US-Fußballerinnen, hatte diese Rechnung als irreführend zurückgewiesen. So seien zudem Zahlungen einbezogen worden, die die Spielerinnen nicht vom Verband, sondern aus ihren Verträgen als Vereinsspielerinnen erhalten hätten.

Auch die Gewerkschaft des US-Männerteams kritisierte Cordeiro scharf: "Die einzige Lösung, die er vorschlägt, lautet: Kauft mehr Tickets für Frauenspiele und schaut mehr Frauenspiele im TV. Er verheimlicht dabei den Fakt, dass dieses Geld nicht direkt an die Spielerinnen geht."

Die Forderung der Männer: "Die Spielerinnen des US-Frauenteams verdienen gleiche Bezahlung und sind im Recht, diese Forderung in einem Gerichtsverfahren auch durchzusetzen."