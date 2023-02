Klub aus Erdbebengebiet Hatayspor zieht sich aus türkischer Süper Lig zurück

Die Heimstätte des türkischen Profifußballvereins Hatayspor liegt in Antakya, im Südosten der Türkei an der Grenze zu Syrien. Nach den verheerenden Zerstörungen in der Region zieht sich der Klub aus der Süper Lig zurück.