Erdbeben in der Türkei und Syrien Trabzonspor will im Europapokal Spenden sammeln

Nach der verheerenden Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien will der türkische Fußball-Verein Trabzonspor sein Conference-League-Spiel gegen den FC Basel für eine Spendenaktion nutzen. Die Ticketeinnahmen sollen an die Überlebenden des Erdbebens in der Türkei gespendet werden, wie der Klub mitteilte.