Solidarität mit Erdbebenopfern Besiktas-Fans werfen Kinderspielzeug auf den Rasen

Fans des türkischen Fußball-Erstligisten Besiktas haben aus Solidarität mit den Erdbebenopfern Kinderspielzeuge auf den Rasen geworfen. Aufnahmen zeigen, wie unter anderem große Mengen an Plüschtieren am Sonntagabend in Spielminute 4:17 – der Uhrzeit des Erdbebens – auf den Rasen regneten. Auf der Anzeigentafel wurden die Namen der vom Beben betroffenen Provinzen eingeblendet. Der Klub teilte Aufnahmen der Aktion auf Twitter.