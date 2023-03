Georgia Stanways Doppelpack: Die erste Hälfte dominierten die Bayern. Für hochkarätige Chancen sorgte die emsige englische Nationalspielerin Stanway. Ihren ersten Schuss aus 20 Metern parierte Wolfsburg-Keeperin Merle Frohms (16. Minute), der zweite aus 16 Metern ging an die Latte (19.).

Drin? Nicht drin? In der Frauen-Bundesliga gibt es keinen Videobeweis und so musste Schiedsrichterin Fabienne Michel in der 31. Minute auf ihre und die Wahrnehmung der Linienrichterin vertrauen. Torhüterin Frohms hatte einen Kopfball von Sydney Lohmann an die Latte gelenkt, von dort kam er vor der Linie auf dem Boden auf, trudelte aber weiter Richtung Tor. Dominique Janssen schlug ihn weg – vor oder hinter der Linie? Tendenz nach Sichtung der unterschiedlichen Kameraeinstellungen: kein Tor. So sah es auch die Schiedsrichterin.