Anfang Dezember sprach Lucien Favre darüber, welchen Stürmertypen er sich für seine Mannschaft wünscht. "Der kann alles machen", sagte der Trainer von Borussia Dortmund, "Tore, Spiel, Pressing, mit der Mannschaft kombinieren, in die Tiefe laufen". So einen im Kader zu haben, das "wäre schon gut", schloss Favre.

Jetzt hat er ihn.

Am Sonntag verkündete der BVB die Verpflichtung von Erling Håland, jenen 19 Jahre alten Norweger, den Favre damals gemeint haben dürfte. Die Profilbeschreibung passt jedenfalls. Der Angreifer kommt für angeblich 20 Millionen Euro von RB Salzburg, mit seinen 35 Torbeteiligungen in 22 Pflichtspieleinsätzen - viele davon nicht über 90 Minuten - hat er sich in der laufenden Saison zum begehrtesten Jungstürmer Europas gemacht.

"Ein riesiges Geschäft für den BVB"

Manchester United und Juventus sollen ernsthaft interessiert gewesen sein, den Zuschlag erhielt Dortmund. Die spanische "Sport" nannte den Deal den "ersten Knüller des Transfer-Winters", die italienische "Gazzetta dello Sport" schrieb von einem "riesigen Geschäft für den deutschen Klub". Entsprechend hoch sind die Erwartungen an Håland. Die Frage ist, ob er ihnen gerecht werden kann.

Zumindest ist Håland beim BVB ein Unikum. Dem Kader des selbst ernannten Meisterschaftskandidaten, der in der Tabelle schon sieben Punkte hinter den führenden Leipzigern steht, fehlt ein großgewachsener Mittelstürmer. Für diese Position haben sie in Dortmund überhaupt nur Paco Alcácer. Der blieb auch in der Hinrunde nicht frei von Verletzungen und erlebte zudem ein Formtief. Im Sommer keinen Konkurrenten für den Spanier verpflichtet zu haben, war aus BVB-Sicht ein Versäumnis. Diesen Fehler hat Dortmund nun korrigiert.

Seine Robustheit und seine Präsenz sind Hålands Plus; der BVB hat nun jemanden, den gegnerische Abwehrreihen im Zweifel lieber zu zweit bewachen. Das dürfte Hålands Mitspielern Räume verschaffen. Trotz seiner Statur - Håland misst 1,94 Meter - ist er allerdings kein Kopfballungeheuer; Håland trifft sogar eher selten per Kopf. Dass Dortmund künftig Flanke um Flanke in den Strafraum schlagen wird, ist also unwahrscheinlich.

Aber das will Favre auch gar nicht, sein Spiel ist darauf ausgelegt, sich in den Strafraum zu kombinieren und auch dort nur aus aussichtsreichen Positionen abzuschließen. Dieses überlegte Moment, zu entscheiden wann ein Schuss die richtige Entscheidung ist und wann es besser ist, nochmal abzuspielen, ist eine von Hålands großen Stärken.

Völlig neue Möglichkeiten

Nun gilt es, Håland schnell in dieses Konzept zu integrieren. Gerade mal zwei Wochen bleiben Favre bis zum Beginn der Rückrunde mit dem Spiel beim FC Augsburg Zeit, um Håland in seine Mannschaft einzubauen. Und weil die Technik bei der Ballannahme und -mitnahme ausbaufähig sind und er, der bislang vor allem die norwegische und österreichische Liga kennt, sich erst daran gewöhnen muss, regelmäßig auf starke Verteidiger zu treffen, sollte man keine Wunderdinge erwarten. Die braucht es aber auch gar nicht, um dem BVB eine Soforthilfe zu sein.

Håland dürfte garantieren, dass der Strafraum künftig bei Quer- und Rückpässen quantitativ besser besetzt ist als in der Hinrunde. Dass sich dort verschiedene B-Mittelstürmerlösungen wie Marco Reus, Julian Brandt, Mario Götze und Thorgan Hazard oft zu weit nach hinten fallen ließen und dann nicht rechtzeitig im Strafraum waren, erwies sich als Manko.

Mit Hålands Verpflichtung ergeben sich für glänzende Vorbereiter wie Jadon Sancho und Reus neue Möglichkeiten. Auch Mats Hummels erhält bei weiten Pässen aus der Innenverteidigung eine neue Option. Es ruhen beim BVB künftig große Hoffnungen auf dem Norweger. Noch sind die Dortmunder im DFB-Pokal vertreten, auch in der Champions League, in der Håland spielberechtigt sein wird.

Als er mit Salzburg in der Eliteklasse kürzlich im abschließenden Gruppenspiel gegen den Titelverteidiger FC Liverpool gewinnen musste, um weiterzukommen, wurde deutlich, dass es auf höchstem Niveau noch - völlig verständliche - Anpassungsprobleme gibt. Favre wird mit Håland Zeit brauchen, die ihm kaum jemand gewähren wird. Das Risiko ist aber kleiner als die Perspektive. Zumal auch der Wiederverkaufswert in den wirtschaftlichen Überlegungen des BVB sicher wieder eine bedeutende Rolle gespielt haben wird. Denn sollte Erling Håland die Erwartungen, die an ihn gestellt werden, erfüllen, wird Borussia Dortmund gewiss nicht seine letzte Station im Spitzenfußball gewesen sein.