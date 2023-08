Mit Haaland gewinnt nach Ex-Real-Star Karim Benzema erneut ein Top-Stürmer die von der Uefa und den European Sports Media (ESM) vergebene Auszeichnung. Haaland war in der vergangenen Saison, in der ihm in der Premier League 36 Tore für Manchester City gelangen, bereits zum Spieler der Saison gewählt worden. Der 23-Jährige übertraf damit die alte Premier-League-Bestmarke von Alan Shearer und Andy Cole (je 34). Mit zwölf Treffern in der Champions League erzielte er ebenfalls den Bestwert. Unter Coach Pep Guardiola gewann er die Champions League, die Premier League und den FA Cup.