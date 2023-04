Die Bildqualität aus den Stadien war schlecht, die Reporter klangen, als berichteten sie vom Mond. Wenn sie überhaupt zu hören waren, weil der Ton regelmäßig ausfiel und dann die bedauernswerten Redakteure im Heimatstudio den Livekommentar übernehmen mussten.

Heute ist alles abrufbar

Heute muss kein Fernsehreporter und keine Fernsehreporterin mehr die Namen der Spieler nennen, sie prangen hinten auf den Trikots, sind in Großeinstellungen und mindestens sieben Zeitlupen zu bewundern. Das Bild wird in HD-Qualität geliefert, unzählige Datenbanken spucken in Echtzeit alles aus, was in einem Spiel messbar ist. Das Spiel Fußball ist heute für alle Zuschauerinnen und Zuschauer erklärbar. Pass- und Ballbesitzquote, die Zahl der gewonnen und nicht gewonnen Zweikämpfe – alles ist live abzurufen.