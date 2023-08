Middendorp trainierte in seiner Karriere gleich dreimal Arminia Bielefeld und führte den Club in den Neunzigerjahren von der Regionalliga in die Bundesliga. Nach Stationen unter anderem in Südafrika, China und Thailand übernahm er im März den SV Meppen, konnte den Abstieg aus der 3. Liga trotz eines starken Schlussspurts aber nicht mehr verhindern.