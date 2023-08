Beim ersten Pflichtspiel des Vizemeisters in der neuen Saison am kommenden Samstag im DFB-Pokal beim Regionalligisten TSV Schott Mainz könnte Nmecha nach diesem Auftritt in die Startformation rücken. »Er ist so nah dran wie alle anderen. Er konnte in der letzten Woche nahezu komplett mittrainieren«, sagte Terzic. Während der USA-Reise der Borussia war der angeschlagene Nmecha nur zu einem Kurzeinsatz in insgesamt drei Spielen gekommen.