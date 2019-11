2. Liga KSC spielt zum siebten Mal nacheinander Unentschieden

Remis - das war klar: Der Karlsruher SC baut in der 2. Liga seine Unentschieden-Serie aus und verbaut damit Erzgebirge Aue den Sprung in die Spitzengruppe. Die Gäste spielten dabei mehr als eine Halbzeit in Unterzahl.