Spanischer Erstligist Espanyol Das andere Barcelona

In der 21. Spielminute fängt bei Espanyol das ganze Stadion an, rhythmisch zu klatschen. Die Besucher vereinen sich zur Hommage an Dani Jarque, den im August 2009 an plötzlichem Herztod verstorbenen Kapitän. Auch am Samstag im Derby gegen den FC Barcelona (21 Uhr) wird das emotionale Ritual wieder aufgeführt werden.

Ansonsten wird jedoch kaum zu Besinnlichkeit kommen. Allenfalls noch bei Real Madrid wird Barça so aufrichtig gehasst wie bei seinem Rivalen in der Stadt. Weil es früher bei Auseinandersetzungen verfeindeter Ultras sogar Tote gab, sind seit Langem keine Auswärtsfans mehr zugelassen. Dabei ist es nur eine gute Stunde Fußweg von Barças Camp Nou ins RCDE Stadium von Espanyol.

Dort ist die Gegenwart so trist, wie es wohl keiner der Tausenden vermutet hätte, die noch im Mai euphorisch den Rasen stürmten. Erstmals seit dem unglücklich im Elfmeterschießen gegen Sevilla verlorenen Uefa-Cup-Finale 2007 hatte sich Espanyol wieder für das internationale Geschäft qualifiziert. Der Traditionsverein, 85 von 89 Spielzeiten erstklassig - in dieser Hinsicht nur von Barça, Real und Athletic Bilbao übertroffen - schien mal wieder in eine seiner glücklicheren Phasen einzutreten.

In der Europa League läuft es, in der Liga gar nicht

Tatsächlich überstand Espanyol in der Europa League alle drei Qualifikationsrunden und die Gruppenphase locker, im Februar geht es weiter gegen die Wolverhampton Wanderers. Doch in der Liga tat sich das durch Abgänge geschwächte Team von Anfang an schwer. Nach nur zehn Punkten aus 18 Spielen ist Espanyol bereits beim dritten Trainer angelangt - und am Tabellenende.

Das Derby ist diesmal also noch ungleicher als sowieso schon. Kaum ein anderer Fußballverein hat es in der eigenen Stadt so schwer wie Espanyol. Dort das alles überstrahlende Barça: das "unbewaffnete Heer Kataloniens", wie es der Schriftsteller Manuel Vázquez Montalbán formulierte, quasi die Nationalmannschaft der ganzen Region.

Hier der zweite Klub, der seinen Namen ursprünglich daraus bezog, dass anders als beim vom Schweizer Hans Gamper gegründeten Barça nur Spanier im Team spielen sollten, auch wenn der Name nun offiziell nicht mehr "Español" (spanisch), sondern "Espanyol" (katalanisch) ist.

Es bleibt: der Trotz

Espanyol definiert sich als "meravellosa minoria", "wunderbare Minderheit". Oft bleibt dem Klub nicht mehr als Selbstironie. Wo normalerweise in jedem Lokalkampf auch der Kleinere in irgendetwas dominiert, ist das hier gar nicht so einfach. Espanyol

ist weder älter (Gründungsjahr: 1900 zu 1899)

kann nicht den Status "Arbeiterklub" für sich verbuchen (die Anhängerschaft stammte traditionell eher aus oberen Schichten)

ist nichts für Fußball-Romantiker (der Besitzer ist ein chinesischer Investor)

und auch beim Thema Atmosphäre ist es schwierig. Das alte Stadion im noblen Stadtteil Sarrià - Spielort des mythischen 3:2 Italiens gegen Brasilien bei der WM 1982 - musste in den Neunzigerjahren wegen finanzieller Probleme verkauft und abgerissen werden. Seit 2009 kickt man im Vorort Cornellà, der offiziell nicht mehr zu Barcelona gehört, was für noch mehr Spott vom Rivalen sorgt.

ANDREU DALMAU/EPA-EFE/REX In dieser Saison immer einen Schritt zu spät, hier gegen Betis Sevilla

Doch gerade weil das alles so ist, wird Espanyol eines nie verlieren: seinen Trotz. Mit dem Rücken zur Wand ist es traditionell am besten. Seit 25 Jahren ist es nicht mehr abgestiegen, obwohl es oft nah dran war. 2005/06 etwa gewann der Klub nicht nur den jüngsten von vier Pokaltiteln, sondern sicherte mit einem Tor in der 91. Minute am letzten Spieltag den Klassenerhalt. 2008/09 verhalf unter anderem ein Auswärtssieg beim späteren Sextett-Gewinner Barça unter dem eingesprungenen Trainernovizen Mauricio Pochettino noch zum Sprung vom letzten Platz auf die Nichtabstiegsränge.

Der dritte Trainer soll es richten

So in etwa soll es jetzt auch wieder laufen. Der neue Trainer Abelardo Fernandez debütiert wie damals Pochettino (mit einem 0:0 im Pokal) gegen Barça. Allerdings werden es mystische Parallelen allein nicht richten. Der Klub muss auch die Fehler aus dem Sommer korrigieren, als Erfolgstrainer Rubi mehr Ambition forderte, aber dann bei Betis Sevilla unterschrieb, als Espanyol seine Forderungen nicht erfüllen wollte.

Der Klub verkaufte Innenverteidiger Mario Hermoso (25 Millionen Euro an Atlético Madrid) und Mittelstürmer Borja Iglesias (28 Millionen an Betis), seine wertvollsten Spieler. Nur zwei Punkte zu Hause, Tordifferenz minus 22 lautet nun die Bilanz. Die Einnahmen aus der Europa League und eine Kapitalerweiterung sollen die nötigen Verstärkungen finanzieren.

Chen Yansheng, der chinesische Eigentümer, linderte die wirtschaftliche Not des Klubs und reduzierte die Schulden von rund 170 auf gut 40 Millionen Euro - versteht sich aber als Geschäftsmann und nicht als Mäzen. Ein besonderes Manöver gelang dem Chef einer Spielzeugfirma vorigen Winter mit der Verpflichtung seines Landsmanns Wu Lei, des besten Kickers Chinas. Als Wu im März sein erstes Derby spielte, wurde das Match für den chinesischen Markt zum Duell zwischen ihm und Lionel Messi hochgejazzt. Das wird man sich jetzt kaum trauen: Espanyol hat wie so oft andere Probleme.