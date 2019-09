Europa League 0:4 - Gladbach blamiert sich gegen den Wolfsberger AC

Borussia Mönchengladbach - Wolfsberger AC 0:4 (0:3)

Borussia Mönchengladbach hatte dem Dritten der österreichischen Liga vor allem in der ersten Hälfte nichts entgegenzusetzen. Drei Tore fielen bereits vor der Pause: Die Führung erzielte Shon Weissmann bereits nach 13. Minuten, Mario Leitgeb (31. Minute) und Marcel Ritzmaier (41.) erhöhten.

Die Gladbacher Fans, die noch auf eine Wende hofften, wurden nach dem Seitenwechsel enttäuscht. Der Wolfsberger AC legte sogar noch einen vierten Treffer nach: Nach einer Ecke köpfte Leitgeb den Ball in den Winkel (68.). Viele Gladbacher Anhänger verließen zu diesem Zeitpunkt vorzeitig das Stadion.

Bemerkenswert: Für die Gäste aus Österreich war es das erste Europapokalspiel der Geschichte - Qualifikationspartien ausgenommen. In der Saison 2015/2016 hatte das Team in der dritten Qualifikationsrunde gegen Borussia Dortmund verloren. Für die Gladbacher war es die höchste Heimniederlage in ihrer Europacup-Geschichte.

VfL Wolfsburg - PFK Oleksandrija 3:1 (2:0)

Der VfL präsentierte sich deutlich souveräner als die Borussia. Gegen den Kontrahenten aus der Ukraine erspielten sich die Wolfsburger vor der Pause eine komfortable Führung - per Doppelschlag: Erst erzielte Maximilian Arnold in der 20. Minute das 1:0, vier Minuten später gelang Admir Mehmedi der zweite VfL-Treffer.

Nach dem Seitenwechsel mussten die Wolfsburger zunächst einen Rückschlag verdauen. Eugene Banada grätschte den Ball zum Anschlusstreffer ins Tor (66.). Lange zittern mussten die VfL-Fans jedoch nicht. Nicht einmal eine Minute später konnte Josip Brekalo den alten Abstand wiederherstellen.