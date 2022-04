Der Vorfall ereignete sich nach dem Ausgleichstreffer der Engländer in der ersten Halbzeit während der Livereportage über das Hinspiel in London.

»Mehrfach Faustschläge an den Hinterkopf, in den Nacken, in den Rücken, ist wohl nicht die feine englische Art«, twitterte ARD-Reporter Brockmeier, der die Partie mit Hofmeister kommentiert hatte. Laut englischen Medienberichten kündigte West Ham eine Untersuchung des Vorfalls an.