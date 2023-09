Die beiden deutschen Bundesliga-Klubs haben in der Europa League mehr oder weniger lösbare Aufgaben in der Gruppenphase zugelost bekommen. Für das formstarke Bayer 04 Leverkusen hätte es auf jeden Fall deutlich schwerer kommen können: Der Halbfinalist der zurückliegenden Spielzeit bekommt es in der Gruppe H ausnahmslos mit Außenseitern zu tun. Die Werkself muss gegen FK Qarabağ Ağdam aus Aserbaidschan, FK Molde aus Norwegen und BK Häcken aus Schweden antreten, wie die Auslosung am Freitag in Monaco ergab.