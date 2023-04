Viertelfinale Europa League, Hinspiele:

Bayer Leverkusen vs Union Saint-Gilloise 1:1 (0:0)

Feyenoord vs AS Rom 1:0 (0:0)

Juventus vs Sporting 1:0 (0:0)

Manchester United vs FC Sevilla 2:2 (2:0)



Viertelfinale Conference League, Hinspiele:

KAA Gent vs West Ham United 1:1 (0:1)

Lech Posen vs AC Florenz 1:4 (1:2)

RSC Anderlecht vs Alkmaar 2:0 (1:0)

FC Basel vs OGC Nizza 2:2 (1:2)



Die Rückspiele im Viertelfinale finden in der Europa und Conference League am kommenden Donnerstag (20.4.) statt.