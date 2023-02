Bei der 2:3-Niederlage am Sonntag in der Bundesliga gegen Mainz hatte sich Leverkusen unter anderem im Strafraum ungeschickt angestellt, und dieser Eindruck setzte sich auch in Monaco fort. Edmond Tapsoba holte Ben Seghir unnötig von den Beinen, den fälligen Elfmeter verwandelte Yedder souverän (19.). Vor allem diese individuellen Ausfälle erklären die bisher enttäuschende Saison von Leverkusen. Nur zwei Minuten später ging Bayer jedoch erneut in Führung: Nach einem Eckball hatte Palacios zu viel Platz, der Argentinier schoss aus der Distanz platziert ins rechte Eck.

Wirtz sehenswert, Embolo eiskalt

In der zweiten Hälfte wurde Monaco stärker, doch das nächste Tor schoss wieder Leverkusen. Mit einem traumhaften Chippass aus der Drehung bediente Wirtz Adli perfekt, der per Kopf ins lange Eck traf (58.) – 3:1. Bereits im Hinspiel hatte der 19 Jahre alte Wirtz, der als einer der talentiertesten deutschen Fußballer gilt, mit einem sensationellen Tor begeistert. Die Weltmeisterschaft in Katar im vergangenen Herbst hatte Wirtz verpasst, da er nach einem Kreuzbandriss noch nicht vollständig für ein Turnier belastbar war. Nun gilt er als einer der Hoffnungsträger für die Heim-EM im kommenden Jahr.