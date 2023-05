Bayer Leverkusens Chancen auf den Finaleinzug in der Europa League sind nach dem Halbfinal-Hinspiel geschrumpft. Bei der AS Rom spielte der letzte verbliebene Bundesligist in den Europapokal-Wettbewerben 0:1 (0:0), Roma-Talent Edoardo Bove erzielte das Tor des Tages (63. Minute). Im Heimspiel am 18. Mai (21 Uhr, TV: RTL) braucht die Werkself nun eine Aufholjagd.