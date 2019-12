Borussia Mönchengladbach hat sein letztes Gruppenspiel in der Europa League gegen Basaksehir 1:2 (1:1) verloren und ist damit in der Europa League bereits in der Gruppenphase gescheitert. Die Führung durch Gladbachs Marcus Thuram (32. Minute) drehten Irfan Can (44.) und Enzo Crivelli (90.) zugunsten der Gäste. AS Rom sicherte sich im Parallelspiel gegen den Wolfsberger SC ein Remis 2:2 (2:1) und verteidigt damit Platz zwei hinter dem Team aus Istanbul. Die weiteren Ergebnisse finden Sie hier.

Gladbach war von Beginn das spielbestimmende Team, ließ seine Chancen jedoch ungenutzt. Erst in der 32. Minute fiel die verdiente Führung: Nach einem Zuspiel von Stefan Lainer von der rechten Seite in den Fünfer musste Thuram den Ball nur noch einschieben.

Sommer patzt kurz vor der Halbzeit

Kurz vor der Halbzeit leistete sich Borussia-Keeper Yann Sommer dann einen folgeschweren Patzer. Irfan Can schoss den Ball mangels Optionen aus über 30 Metern in Richtung Tor, wo der Gladbacher Keeper den harmlosen Schuss weder im ersten Versuch, noch im Nachfassen festhalten konnte (44.).

Nach der Pause wurde die Elf von Trainer Marco Rose deutlich moffensiver: Erst wurde Breel Embolo beim Abschluss aus 13 Metern geblockt (56.), nur drei Minuten später hatte Patrick Herrmann die 2:1-Führung auf dem Fuß, doch Torhüter Günok Mert konnte den Schuss ebenfalls parieren.

In der 90. Minute verspielten die Rheinländer dann nicht nur den Gruppensieg, sondern auch den Sprung in die nächste Runde. Nach einem Freistoß für die Gäste, konnten die Gladbacher den Ball nicht richtig klären, sodass Istanbuls Crivelli völlig frei aus fünf Metern mit links einschob (90.). In der Nachspielzeit traf Thuram mit einem Kopfball nur den Pfosten (90.+2).

Damit ist Gladbacher als einziger deutscher Klub, in der Europa League nach den Gruppenspielen ausgeschieden. Bei der Auslosung der Zwischenrunde am Montag ist neben dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt auch Bayer Leverkusen nach seinem Vorrunden-K.o. in der Champions League vertreten.

Borussia Mönchengladbach - Basaksehir Istanbul 1:2 (1:1)

1:0 Thuram (32.)

1:1 Irfan Can (44.)

1:2 Crivelli (90.)

Gladbach: Sommer - Wendt, Elvedi, Ginter, Lainer - Neuhaus (78. Stindl), Zakaria, Kramer, Herrmann - Thuram, Embolo (78. Plea)

Istanbul: Mert - Junior Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy - Topal, Aleksic (67. Ba), Irfan Can, Visca, Elia - Crivelli

Schiedsrichter: José María Sánchez (Spanien)

Gelbe Karten: - / Topal, Elia