Europa League Thuram schießt Gladbach gegen Rom in der Nachspielzeit zum ersten Sieg

Borussia Mönchengladbach hat erstmals in der laufenden Europa-League-Saison gewonnen und wieder gute Chancen auf das Erreichen des Sechzehntelfinals. Gladbach schlug die AS Rom zuhause 2:1 (1:0). Zunächst profitierte Gladbach von einem Eigentor von Federico Fazio (35.). Dem Innenverteidiger gelang zwar der Ausgleich (64.), doch in der Nachspielzeit erzielte Marcus Thuram den Gladbacher Siegtreffer (90.+5).

Im Parallelspiel gewann Istanbul Basaksehir 3:0 gegen den Wolfsberger AC und führt die Gruppe J dadurch mit sieben Punkten an. Dahinter folgen Rom und Gladbach mit je fünf und Wolfsberg mit vier Punkten. In den verbleibenden beiden Spielen trifft Gladbach auf Istanbul und Wolfsberg.

Die erste Chance des Spiels hatte die AS Rom: Nach einem Eckstoß von der rechten Seite sprang Hinspiel-Torschütze Nicolò Zaniolo zum Kopfball hoch, der Ball landete aber auf dem Tornetz (12.). Kurz darauf kam auch Gladbach zu seinen ersten Abschlüssen, Lars Stindls Fernschuss ging knapp links am Tor vorbei (13.), der Versuch von Denis Zakaria aus 25 Metern streifte die Latte (15.). Der dritte Abschluss aus der Distanz gehörte László Bénes, AS-Torwart Pau López aber fing den Schuss (25.).

Fazio, der Doppeltorschütze

In der 28. Minute musste Gladbachs Trainer Marco Rose erstmals wechseln. Verteidiger Tony Jantschke hatte Oberschenkelprobleme und wurde durch Jonas Hofmann ersetzt. Gladbach kam nun öfter in den Strafraum der Gäste und ging nach einem Konter in Führung. Thuram spielte den Ball vom linken Flügel flach ins Zentrum, dort hielt Roms Abwehrspieler Fazio den Fuß hin, sein Klärungsversuch landete aber im Tor (35.).

Nach der Pause hatte Javier Pastore mit einem Schuss aus 20 Metern die große Chance zum Ausgleich. Borussia-Torwart Yann Sommer wehrte den Ball nach einem Hechtsprung ins linke Toreck jedoch ab (57.). Wenig später gelang Fazio das 1:1 für Rom. Aleksandar Kolarov schlug einen Freistoß an die Fünfmeterlinie und Fazio lenkte den Ball mit dem Fuß ins Tor (64.) - ähnlich wie bei seinem Eigentor zur Gladbacher Führung. Justin Kluivert hatte wenige Minuten später die Führung auf dem Fuß, schoss aus 15 Metern aber über das Tor (70.).

In der Schlussphase drückte Gladbach auf den Siegtreffer. Zakaria flankte den Ball in den Strafraum, Pléa köpfte ins Zentrum und Thuram traf mit einem Kopfball zum 2:1 (90.+4).

Borussia Mönchengladbach - AS Roma 2:1 (1:0)

1:0 Fazio (35., Eigentor)

1:1 Fazio (64.)

2:1 Thuram (90.+4)

Gladbach: Sommer - Jantschke (28. Hofmann), Ginter, Elvedi - Lainer, Bénes, Zakaria, Neuhaus (74. Pléa), Wendt (85. Bensebaini) - Stindl, Thuram

Rom: López - Santon, Smalling, Fazio, Kolarov - Veretout, Mancini (59. Diawara), Zaniolo (77. Ünder) , Pastore (80. Perotti), Kluivert - Dzeko

Schiedsrichter: Jesús Gil Manzano

Gelbe Karten: Benes, Bensebaini / Mancini, Santon, Diawara

Zuschauer: 44.500