Europa League Gladbach rutscht auf den letzten Platz ab

Borussia Mönchengladbach steht nach drei Spielen in der Europa League mit zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Gruppe J. Bei der AS Rom spielte der Bundesliga-Tabellenführer bei starkem Regen 1:1 (0:1). Den Führungstreffer für die Römer erzielte Nicòlo Zaniolo mit einem Kopfball (32. Minute), vom Elfmeterpunkt glich Lars Stindl in der Nachspielzeit aus (90.+5).

Im Parallelspiel der Gruppe J gewann Basaksehir 1:0 (0:0) gegen den Wolfsberger AC, wodurch der Istanbuler Klub (vier Punkte) an Gladbach vorbeizieht. Rom ist mit fünf Punkten Erster vor dem Wolfsberger AC (vier Punkte).

Der Bundesligist startete überlegen in die Partie. In der achten Minute verhinderte der Torrahmen eine Gladbacher Führung, als Florian Neuhaus einen Freistoß flach vor das Tor spielte, wo Ramy Bensebaini die Latte traf. Es folgten gefährliche Abschlüsse durch Breel Embolo (9.), Neuhaus (11.) und Marcus Thuram (13.). Jedes Mal rutschte der Ball auf dem nassen Untergrund nur knapp am Tor vorbei.

Stattdessen ging Rom in Führung. Bei einem Eckball verlor Stefan Lainer am ersten Pfosten das Duell mit Zaniolo, der Gladbach-Torhüter Yann Sommer mit seinem Kopfball keine Abwehrchance ließ. Aus dem Spiel heraus war Rom zuvor noch nicht gefährlich geworden. Kurz darauf landete der Ball erneut im Gladbacher Tor. Edin Dzekos Treffer zählte aber nicht, weil der Bosnier zuvor im Abseits gestanden hatte (35.).

Fehlentscheidung rettet Gladbach einen Punkt

Im zweiten Durchgang entwickelte sich das Spiel auf dem durchnässten Rasen zu einem Kampf. Mehrfach verlor der Ball überraschend an Tempo oder rutschte weiter als erwartet. Die Chance zur Entscheidung vergab der eingewechselte Alessandro Florenzi kurz vor Spielende (90.).

In der Nachspielzeit bekamen die Gladbacher einen Elfmeter zugesprochen. Der Schiedsrichter hatte ein Handspiel von Chris Smalling gesehen - die Wiederholung zeigte aber eindeutig, dass der Engländer im Gesicht getroffen worden war. Lars Stindl trat an und verwandelte den Strafstoß sicher (90.+5).

AS Rom - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0)

1:0 Zaniolo (32.)

1:1 Stindl (90.+5, Elfmeter)

Rom: López - Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov - Mancini, Veretout - Zaniolo (77. Antonucci), Pastore (62. Perotti), Kluivert (84. Florenzi) - Dzeko

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Jantschke, Elvedi, Bensebaini - Kramer (76. Bénes), Zakaria - Herrmann (62. Hofmann), Neuhaus, Thuram - Embolo (77. Stindl)

Gelbe Karten: Veretout, Kluivert, Smalling, Antonucci / Bensebaini, Lainer

Schiedsrichter: Collum (Schottland)

Zuschauer: 29.037