Istanbul Basaksehir FK - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:0)

Borussia Mönchengladbach kommt in der Europa League nicht in Tritt. Nach der 0:4-Heimniederlage gegen den Wolfsberger AC ist das Team von Trainer Marco Rose in Istanbul nicht über ein Remis hinausgekommen.

Fast wäre Gladbach schon in der dritten Minute in Rückstand geraten. Yann Sommer bewahrte sein Team mit einer starken Parade gegen den Gewaltschuss von Fredrik Gulbrandsen davor.

Die meisten Gladbach-Fans waren da noch gar nicht anwesend. Der Bus-Konvoi mit den Gästeanhängern kam erst kurz vor Spielbeginn am Stadion an, dann soll es laut der Gladbacher Fanhilfe Probleme mit kaputten Drehkreuzen am Einlass gegeben haben. Laut dem Twitter-Account von Mönchengladbach kam es vonseiten der türkischen Polizei auch zu Beschlagnahmungen von Fahnen und anderen Fanutensilien.

Die beste der wenigen Torchancen für Gladbach vergab Breel Embolo. Seinen Kopfball lenkte Torwart Günok Mert gerade noch über die Latte. Eine Minute zuvor hatten die Gastgeber Glück, dass Gladbach nach einem Handspiel im Strafraum von Carlos Ponck keinen Elfmeter zugesprochen bekam.

Nach einem Einwurf in der Nähe des gegnerischen Strafraums geriet Gladbach nach der Pause in Rückstand. Oscar Wendt eroberte auf Höhe zunächst den Ball von Enzo Crivelli, verlor ihn aber gleich wieder. Basaksehirs Stürmer spielte den langen Ball in den Lauf von Edin Visca, der vor Sommer die Nerven behielt (55.). Die Gastgeber warteten in der Folge auf Kontergelegenheiten, Gladbach fiel offensiv weiterhin wenig ein.

Bis in die Nachspielzeit: Nach einem Gladbacher Freistoß brachte Ramy Bensebaini den Ball nur an die Latte, Patrick Herrmann staubte ab (90.+1).

Der Wolfsberger AC schaffte daheim ein 1:1 (0:1) gegen die AS Rom. Gladbach liegt nun in Gruppe J mit einem Punkt neben Basaksehir auf dem geteilten dritten und letzten Platz.

AS St.-Etienne - VfL Wolfsburg 1:1 (1:1)

Nach dem ungefährdeten Auftaktsieg gegen Oleksandriya hat der Bundesligist den zweiten Erfolg in Gruppe I verpasst. Gegen St.-Etienne trafen beide Teams in der ersten Hälfte und schienen im zweiten Durchgang jeweils mit einem Punkt einverstanden. Timothée Kolodziejczak brachte die Franzosen in Führung (13.), William glich für den Bundesligisten aus (15.).

Beide Teams beschränkten ihre Torgefahr auf genau 113 Sekunden. Zunächst nutzte Kolodziejczak einen Fehler von Wolfsburgs Torhüter Pavao Pervan, der eine Flanke direkt vor die Füße des ehemaligen Gladbachers abwehrte. Nach einer Flanke von Maximilian Arnold glich Rechtsverteidiger William per Kopf fast im direkten Gegenzug aus (15.).

Thibault Camus / AP William egalisierte die Führung für St. Etienne nach knapp zweiminütiger Führung der Franzosen

Zwar brachten es die beiden Teams in der Folge noch zu Abschlüssen, gefährlich wurde es aber nicht mehr. Gerade in der zweiten Hälfte verwalteten sie das Ergebnis und schienen kein großes Risiko eingehen zu wollen. Erst in der Nachspielzeit wurde St. Etienne richtig gefährlich: Erst schoss Denis Bouanga an das rechte Lattenkreuz, danach köpfte Charles Abi nur knapp am Tor vorbei. Die in ungewohnt blauen Trikots spielenden Wolfsburger kamen mit einem blauen Auge davon.

In der Gruppe I bleibt Wolfsburg Tabellenführer, St.-Etienne ist auf dem dritten Platz drei Punkte entfernt. Im Parallelspiel trennten sich der PFK Oleksandrija und die KAA Gent 1:1 (0:0).