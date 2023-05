Der FC Sevilla hat zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte die Europa League gewinnen. Im Finale gewann der spanische Erstligist in der Puskas-Arena in Budapest 4:1 im Elfmeterschießen gegen die AS Rom. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 (0:1) gestanden. Nach der römischen Führung durch Paulo Dybala (35. Minute) glich Gianluca Mancini mit einem Eigentor für Sevilla aus (55.). Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Gonzalo Montiel. Damit ist Sevilla in der kommenden Saison für die Champions League qualifiziert.