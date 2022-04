Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die Stimmung wurde schnell noch ausgelassener: Eric García riss Jesper Lindstrøm im Strafraum zu Boden, Schiedsrichter Artur Dias zeigte sofort auf den Punkt. Filip Kostić verwandelte sicher ins rechte Eck zur Frankfurter Führung (4. Minute). Marc-André ter Stegen, der am vergangenen Wochenende noch einen Strafstoß gehalten hatte, war in die andere Ecke gesprungen.

»Oh wie ist das schön«, war fortan im Camp Nou zu hören, die Eintracht vergab gegen teilweise Gastgeber mehrfach das 4:0, hatte aber auch Glück, dass ein mögliches Tor für Barcelona wegen einer knappen Abseitsposition nicht anerkannt wurde (83.). Der Treffer fiel mit Verzögerung: Sergio Busquets traf mit einem tollen Rechtsschuss ins lange Eck (90.+1). Memphis Depay traf in der elften Minute der Nachspielzeit (!) per Strafstoß, Evan Ndicka sah noch Gelb-Rot.

Eintracht Frankfurt trifft nun im Halbfinale auf West Ham United. Auch RB Leipzig hat sich nach einem Sieg bei Atalanta für die Runde der letzten vier qualifiziert. Ausgetragen werden die beiden Partien am 28. April und 5. Mai. Das Finale findet am 18. Mai in Sevilla statt.