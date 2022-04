Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Oder, wie Trainer Oliver Glasner in der historischen Nacht zu Sportvorstand Markus Krösche sagte: »Wenn mir jemand nach dem Ausscheiden gegen Waldhof Mannheim im Pokal gesagt hätte, dass wir durch einen Sieg in Barcelona ins Halbfinale der Europa League einziehen, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt.«

Es begann schon weit vor dem Anpfiff; mit einer nicht enden wollenden Parade weißgekleideter Hessen. Jenseits des für sie vorgesehenen Oberrangs auf der Südostseite – offiziell gingen wie immer im Europacup nur rund 5000 Tickets zum Gegner – schwärmten sie über das gesamte Camp Nou aus. Das ehrwürdige Stadion erlebt auf seine alten Tage noch mal eine ganze Menge. Vor zwei Wochen einen Frauen-Zuschauerweltrekord mit über 90.000 Menschen . Und jetzt: Einen Auswärtsfans-Rekord mit rund 30 000 Frankfurtern. So gab den eigenen Anteil unter den offiziell 79.468 Besuchern der Twitter-Account der Eintracht an.

»Natürlich hat das nicht geholfen«, sagte Barcelonas Trainer Xavi hinterher. »So etwas darf bei einem Heimspiel nicht passieren.« Die Stimmung glich der bei einem Finale an neutralem Ort: Zwei etwa gleich laute Lager, die sich gegenseitig hochschaukelten. Bis die Barça-Kurve für die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit geschlossen den Rückzug antrat – aus Protest gegen die Gästepräsenz in ihren Reihen.

Aber nicht minder deutlich und vor allem ungewöhnlicher war der Effekt von den Tribünen. Es war eben kein Auswärtsspiel der Eintracht. Schon Barças Mannschaftsbus kam wegen der weißen Menschenmengen auf den Straßen kaum zum Stadion. Die Vorahnung der Katalanen wurde zur Gewissheit, als sie beim Aufwärmen ausgepfiffen wurden. Im Camp Nou. Was ihr ganzes Leben gegolten hatte, galt nicht mehr: Sie waren Gäste im eigenen Wohnzimmer. Und mental den Frankfurtern in deren Fetischwettbewerb Europa League dadurch erst recht unterlegen.

Die Frankfurter Übernahme wurde begünstigt von der Entschlossenheit, sich durch nichts von der Reise nach Katalonien abbringen zu lassen – schon gar nicht durch Ankündigungen aus Barcelona, die Tickets außerhalb des Gästeblocks nicht an Deutsche auszugeben. Dazu kam das Osterwochenende, das viele Einheimische just ab Donnerstag aus der Stadt trieb. Die Wirren der Pandemie, die den üblichen Dauerkartenbesitzern das Aussetzen für eine Saison ermöglichten. Und die seit langem verbreitete Praxis vieler Abonnenten, aus ihrem Jahresticket maximalen Profit zu schlagen, indem sie es für einzelne Partien an Touristen verkaufen.

Der Schmerz über die als Demütigung empfundene Situation überstieg noch den über die weitgehend hilflose Partie und das Verpassen der letzten realistischen Titelchance in dieser Saison. »Eine Schande, die sich nie mehr wiederholen darf«, beklagte Präsident Joan Laporta: »Empörend und blamabel«. Er kündigte an, dass der Klub einige Hintergründe schon kenne und in den nächsten Tagen erklären werde. »Wir in der Kabine wollen das auch wissen«, ergänzte Xavi vehement.

Experten befürchten nun eine Strafe der Uefa wegen möglicher Sicherheitsgefahren. Derselbe wilde Fanmix bei verfeindeten Klubs oder einem polemischeren Spielverlauf – und sonst etwas hätte geschehen können. So aber fruchtete die eilig auf deutsch komponierte Stadiondurchsage: »Der Fußball bringt uns zusammen«. Nicht alle, aber doch die allermeisten Frankfurter Anhänger benahmen sich halbwegs so höflich wie ihr Trainer, der sich in der Pressekonferenz als erstes bei Barcelona entschuldigte. Wenn auch nur dafür, dass er beim dritten Eintracht-Tor in Richtung Barça-Bank jubelte, worin man bitte einfach nur einen Zufall sehen solle.

Ansonsten aber gab es für die Frankfurter nichts zu bereuen in ihrer magischen Nacht. Dafür viel zu schwelgen. »Emotionale Höhepunkte eines Sportlerlebens, die du für kein Geld kaufen kannst«, so Glasner. »Es gibt nicht so viele Worte, die beschreiben können, wie sich das anfühlt«, ergänzte Torwart Kevin Trapp, der die Einheimischen mit seinem exzellenten Spanisch verblüffte und en passant die Dämonen seiner vielleicht schwersten Niederlage auslöschte, des 1:6 mit Paris St. Germain im selben Stadion 2017. Wobei, selbes Stadion? Baulich natürlich schon. Aber atmosphärisch eben überhaupt nicht. Wie Trapp sagte: »Ich dachte, ich wäre in Frankfurt.«