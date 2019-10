Eintracht Frankfurt hat bei Vitória Guimarães den ersten Erfolg in der Europa-League-Gruppenphase in dieser Saison eingefahren. Gegen den portugiesischen Klub reichte den Frankfurtern ein Treffern von Verteidiger Evan N'Dicka (36. Minute).

Dabei hätte Guimarães-Stürmer Leo Bonatini fast für einen Fehlstart der Frankfurter in die Partie gesorgt. Nach einer Viertelstunde traf er mit einer Direktabnahme den Innenpfosten, nachdem Falaye Sacko auf der rechten Seite durchgebrochen war und den Ball in die Mitte gebracht hatte (16.).

Der Treffer des Tages fiel rund 20 Minuten später. Djibril Sow brachte eine Ecke von der linken Seite in die Mitte, wo N'Dicka technisch hochwertig in die lange Ecke köpfte. Torhüter Miguel Silva war chancenlos. In der Folge verhinderte Silva einen größeren Rückstand - und bereitete seinem Team damit zumindest noch die Chance, womöglich doch noch zum Ausgleich zu kommen.

Die Portugiesen, wobei Frankfurt mit zwei Portugiesen einen Spieler mehr aus dem Land von der iberischen Halbinsel in der Startelf hatte, waren in der Offensive sehr aktiv, brachten aber nur drei ihrer elf Schüsse auf das Tor. Damit war Frankfurts Torhüter Frederik Rönnow nicht zu überwinden, der den langzeitverletzten Kevin Trapp vertrat.

Das erste Spiel hatte Frankfurt in der Gruppenphase gegen Arsenal 0:3 verloren. In der vergangenen Europa-League-Saison war die Eintracht erst im Elfmeterschießen des Halbfinals am späteren Titelgewinner Chelsea gescheitert.