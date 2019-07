Europa-League-Qualifikation Jovic-Nachfolger schießt Eintracht Frankfurt zum Sieg

Luka Jovic spielt künftig für Real Madrid, Sébastian Haller bei West Ham United in England; bei den Ex-Leihspielern Kevin Trapp, Martin Hingeregger und Sebastian Rode hofft Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic noch auf eine Rückholaktion. Kurz: Beim Frankfurter Pflichtspielauftakt in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation stand eine stark veränderte Eintracht auf dem Platz, der Start war jedoch erfolgreich: Der Bundesligist gewann das Hinspiel bei Flora Tallinn 2:1 (1:1).

Frankfurts Treffer erzielten Lucas Torró (24. Minute) und Neuverpflichtung Dejan Joveljic in der 71. Minute. Der 19-Jährige war im Sommer von Roter Stern Belgrad gekommen und soll mithelfen die Lücke im Sturmzentrum zu schließen, die Jovic (17 Bundesligatore in der Vorsaison) und Haller (15) hinterlassen haben. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für den Außenseiter aus Estland erzielte Mihkel Ainsalu (34.)

Frankfurt kam gegen Tallinn gut ins Spiel und hatte am Ende auch keine Probleme, den Sieg zu sichern. Der Vorjahres-Halbfinalist der Europa League hat zwar noch Steigerungspotential, aber die Eintracht will auf dem Transfermarkt noch nachlegen. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag in Frankfurt statt. Ob es bis dahin schon weitere Zugänge gegeben hat, ist unklar. "Wir wollen natürlich noch etwas tun, haben aber auch noch mehr als einen kompletten Transfermonat vor uns", sagte Sportchef Bobic vor dem Duell bei RTL Nitro.

In einer möglichen dritten Runde würde es für die Eintracht am 8. August (Rückspiel 15. August) weitergehen, Gegner wäre der Sieger aus FC Vaduz (Liechtenstein) gegen MOL Vidi (Ungarn). In den anschließenden Playoffs qualifizieren sich die Teams für die Gruppenphase der Europa League.

Flora Tallinn - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

0:1 Torró (24.)

1:1 Ainsalu (34.)

1:2 Joveljic (71.)

Tallinn: Igonen - Kams, Kuusk, Pürg, Järvelaid - Liivak (86. Alliku), Kreida, Ainsalu, Miller (76. Sinyavskiy) - Vassiljev - Sorga (82. Lepik)

Frankfurt: Wiedwald - Abraham, Hasebe, N'Dicka - Da Costa (88. Chandler), Kohr, Torró, Kostic - Gacinovic (64. Kamada) - Paciencia (64. Joveljic), Rebic

Schiedsrichter: Palabiyik (Türkei)

Gelbe Karten: Kostic

Zuschauer: 7000