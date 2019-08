Europa-League-Auslosung Eintracht trifft auf Arsenal, Mönchengladbach spielt gegen AS Rom

Eintracht Frankfurt bekommt es in der Gruppenphase der Europa League mit einem spektakulären Gegner zu tun: Der FC Arsenal aus der englischen Premier League wartet. Die weiteren Duelle muss der Fußball-Bundesligist gegen Standard Lüttich und Vitória SC bestreiten. Das ergab die Auslosung in Monaco.

Die Eintracht war in der Vorsaison erst im Europa-League-Halbfinale am späteren Sieger FC Chelsea gescheitert. Als Bundesliga-Siebter konnte Frankfurt in dieser Spielzeit erst über die Qualifikation die Gruppenphase erreichen, in den Playoffs setzte sich die Eintracht gegen Straßburg durch.

Der VfL Wolfsburg trifft in der Gruppe I auf KAA Gent aus Belgien, der französische Teilnehmer St-Étienne und PFK Olexandrija aus der Ukraine sind die weiteren Gegner. Wolfsburg ist erstmals seit der Saison 2015/2016 wieder international vertreten. Damals erreichte der VfL das Viertelfinale der Champions League und scheiterte dort am späteren Sieger Real Madrid.

Als dritter deutscher Klub nimmt Borussia Mönchengladbach an der Europa League teil. Die Gegner der Borussia in der Gruppe J lauten: AS Rom, Istanbul Basaksehir FK und Wolfsberger AC aus Österreich.

Das sind die Gruppen der Europa League:

The 2019/20 #UEL group stage draw!



Which games are you excited for?#UELdraw pic.twitter.com/aZkjcfj4lD — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2019

Die Gruppenphase beginnt am 19. September und endet mit dem sechsten Spieltag am 12. Dezember. Das Endspiel am 27. Mai 2020 findet im polnischen Danzig statt.