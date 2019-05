Ganz am Ende, als die Fans des Europa-League-Finalisten FC Chelsea längst in der U-Bahn saßen, Kameraleute ihre Lichter gelöscht hatten und Londons Pubs sich anschickten, die letzte Runde auszurufen, standen im Stadion an der Stamford Bridge noch immer rund 4000 Frankfurt-Fans und sangen. Mit trotzigem Frohsinn trällerten sie sich den Frust aus den Kehlen, als ließe sich diese bittere Niederlage im Elfmeterschießen einfach mit der Eintracht-Hymne wegreimen.

"Man kennt sie nicht nur am Mainstrand - nein, auf der ganzen Welt", sangen die Mitgereisten, und das war nicht mal besonders übertrieben. Mag ihre Mannschaft dieses denkwürdige Halbfinale auch verloren haben: Die Frankfurt-Fans hatten die Europa League im Prinzip schon vorher gewonnen.

Die Wenigsten hatten damit gerechnet, dass auch dieses Spiel wieder zu einer epischen Schlacht werden würde, zu dominant war das mit Oligarchen-Millionen zusammengekaufte Starensemble aus dem Londoner Südwesten eine Woche zuvor beim 1:1 in Frankfurt aufgetreten. Und auch im Rückspiel demonstrierten die Chelsea-Spieler zunächst, dass sie jederzeit gedanklich und körperlich schneller agieren können als die No-name-Kicker vom Main.

Die aber taten mit dem Anpfiff der zweiten Halbzeit einfach, was sie seit Beginn dieser Europa-League-Saison immer getan hatten: Durch Ignorieren grundlegender physikalischer Gesetze und durch stures Beharrungsvermögen pflügten sie sich zurück in dieses Spiel, schossen wieder einmal durch Luka Jovic den Ausgleich und drängten die immer nervöser werdenden Londoner ganz dicht an den Rand einer Niederlage.

Rom oder London - Hauptsache Heimspiel

Am Ende hatte dieses faire Fußballspiel eher etwas von einem Boxerdrama à la Rocky Balboa gegen Ivan Drago. Der große Favorit hing in den Seilen - in diesem Fall aber gab es kein glückliches Ende für den Underdog. Stattdessen ermitteln Chelsea und Arsenal nun am 29. Mai den Londoner Stadtmeister in Aserbaidschan.

Für Frankfurt aber, die Stadt und den Club, bedeutet diese Europa-League-Saison - die erste seit 39 Jahren, in der die Eintracht wieder ein Halbfinale erreichte - einen fast schon märchenhaften Wandlungsprozess. Dabei war weniger ausschlaggebend, dass die einstige Fahrstuhlmannschaft Teams wie Olympique Marseille, Schachtjor Donezk, Inter Mailand und Benfica Lissabon aus dem Wettbewerb kickte - sondern wie sie das tat.

In einem von pfauenhaften Egoshootern dominierten Sport zeigte sich die Eintracht-Elf als aufopferungsvoll rackerndes internationales Kollektiv, das bewies: Glaube kann Tore schießen. Angetrieben wurde es dabei stets von zu maximalem Vergnügen entschlossenen Fans, die praktisch jeden Auslandsaufenthalt ihres Teams zu einer vieltausendstimmigen Klassenfahrt nutzten. Rom oder London - egal, Hauptsache Heimspiel.

Die Mannschaft und die Fans sind nicht nur "unglaublich zusammengewachsen", wie der Frankfurter Trainer Adi Hütter gleich nach dem Spiel sagte. Sie sind auch zusammen gewachsen. Und nach langen Jahren tristen Mittelmaßes zumindest gefühlt wieder in der europäischen Fußballelite angekommen.

Arne Dedert / dpa Eintracht-Trainer Adi Hütter (l.) applaudiert seinen Spielern

Geht Frankfurt in der entscheidenden Saisonphase die Puste aus?

Etliche Male betonte Hütter, der souveräne Architekt dieses Erfolges, wie stolz er auf die gesamte Saison und diesen Londoner Kraftakt sei - "wir haben den Top-Favoriten Chelsea fast blamiert". Aber eben nur fast. Und deshalb warnte der Österreicher, als es bereits auf Mitternacht zuging und die Fans draußen noch immer schunkelten: "Wir haben noch nichts in der Hand."

Tatsächlich stehen die so unglücklich ausgeschiedenen Frankfurter in der Bundesliga zwei Spieltage vor Saisonende zwar auf dem vierten Platz, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigen würde. Zuletzt aber konnte die Eintracht in der Liga nicht mal mehr ansatzweise ihren europäischen Herzblut-Fußball zelebrieren. Es scheint, als ginge dem Ensemble, in dem fast immer dieselben 14, 15 Spieler zum Einsatz kommen, zur Unzeit schlicht die Puste aus.

Zwei Spiele stehen noch an, ein Heimspiel gegen Mainz am kommenden Wochenende und zum Saisonfinale ein Auswärtsspiel bei Bayern München. Eines davon müssen sie wohl mindestens gewinnen, um gemeinsam mit ihren Fans in der kommenden Saison wieder Europas Stadien beschallen zu dürfen. Woher die völlig ermatteten Eintracht-Profis allerdings noch die Kraft nehmen sollen, um das zu schaffen, bleibt bis auf Weiteres das Geheimnis von Großmotivator Hütter.

Es ist im Grunde eine unmögliche Aufgabe. Andererseits hat diese Europa-League-Saison gezeigt, dass "unmöglich" bei Eintracht Frankfurt nicht zum aktiven Wortschatz gehört.

FC Chelsea - Eintracht Frankfurt 5:4 nach Elfmeterschießen

1:0 Loftus-Cheek (28.)

1:1 Jovic (49.)

Elfmeterschießen:

1:2 Haller, 2:2 Barkley

2:3 Jovic, Trapp hält gegen Azpilicueta

2:4 de Guzmán, 3:4 Jorginho

Kepa hält gegen Hinteregger, 4:4 David Luiz

Kepa hält gegen Paciencia, 5:4 Hazard

Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Christensen (74. Zappacosta), David Luiz, Emerson - Jorginho - Loftus-Cheek (86. Barkley), Kovacic - Willian (63. Pedro), Giroud (96. Higuaín), Hazard

Frankfurt: Trapp - Abraham, Hinteregger, Falette - Costa, Rode (70. de Guzmán), Hasebe, Kostic - Gacinovic (119. Paciencia) - Jovic, Rebic (90.+3 Haller)

Schiedsrichter: Hategan (Rumänien)

Gelbe Karten: Kovacic, Azpilicueta / Falette, Rode, de Guzmán

Zuschauer: 40.853