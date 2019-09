Frankfurts Europacup-Niederlage gegen Arsenal Nach dem Rausch

Lange standen die Eintracht-Profis nach dem Abpfiff gemeinsam im Mittelkreis und besprachen sich. Nur zögerlich schritten sie anschließend in Richtung ihrer treuesten Fans auf in der Westkurve. So behutsam, wie man nach einem 0:3 (0:1) zum Auftakt der Europa League vielleicht auf die eigenen Fans zugehen sollte.

Doch statt Pfiffen erwartete die Spieler ausgedehnter Beifall und Gesänge. Die Profis standen minutenlang nebeneinander und erwiderten die Liebesbekundungen mit dankbarem Klatschen. Die Szene erinnerte an den Mai dieses Jahres. Nach der Niederlage im Europacup-Halbfinal-Hinspiel gegen Chelsea hatten die Eintracht-Anhänger ihr Team mit überbordendem Support zum Rückspiel nach London geschickt, wo Frankfurt sich bis ins Elfmeterschießen kämpfte und erst dort am späteren Titelträger scheiterte.

Probleme im Angriff

Die Eintracht spielte mutigen Offensivfußball, schoss 24 Mal in Richtung des gegnerischen Tores. Allein ein Treffer wollte nicht herausspringen. Eintracht-Coach Adi Hütter sprach nach Abpfiff den Elefanten im Raum an: "Wir haben wichtige Spieler verloren." Er nannte sie nicht namentlich, doch der Schweizer meinte Jovic, Rebic und Haller. Das Offensiv-Trio hatte Frankfurt bis ins Europacup-Halbfinale und im Jahr davor zum Sieg im DFB-Pokal geschossen. Nun sind sie weg und andere müssen ihren Job machen.

Dafür verpflichtet wurde unter anderem Bas Dost. Der passt im Grunde hervorragend auf die Stellenbeschreibung: 93 Tore in 127 Spielen hatte der Niederländer in den vergangenen drei Spielzeiten für Sporting erzielt. Gegen Arsenal ließ er seinen Torriecher vermissen. "Wir hätten sicherlich ein Tor schießen müssen. Die Chancen waren da", sagte der 30-Jährige nach Abpfiff im Interview mit DAZN und verwies auch auf seine verpassten Gelegenheiten. "Ich bin noch nicht ganz da, wo ich sein muss."

Das sah auch sein Trainer Hütter so, stellte sich jedoch auch vor Dost und seinen Sturmpartner André Silva. Beide seien spät in der Transferphase gekommen, bräuchten ihre Zeit. Es sind aber nicht allein die Offensivspieler, bei denen es noch hakt.

Alle Mannschaftsteile sind betroffen

Djibril Sow, im Sommer von den Young Boys Bern gekommen, leistete sich im zentralen Mittelfeld diverse leichtfertige Fehler, die seine Hintermannschaft in Bedrängnis brachten. David Abraham wackelte gegen Arsenal gewaltig. Fast alle gefährlichen Angriffe der Londoner liefen über seine Seite. Beim ersten Gegentor überlief Arsenals 18-jähriges Flügelspieler Bukayo Saka den Eintracht-Kapitän mühelos und legte Joe Willock das 1:0 auf (38. Minute).

In der Arsenal-Offensive liefen hinter Pierre-Emerick Aubameyang drei Spieler auf, die sich an der Schnittstelle zwischen Profi- und Jugendteam befinden. Emile Smith Rowe, der dritte im Bunde, gehört wie Saka eigentlich noch der U23 des Klubs an. Viel zu oft war dieses Quartett zu schnell für die Frankfurter Hintermannschaft, die ihnen den Platz gewährte, ihre Schnelligkeit auszuspielen.

"Wir kannten Frankfurts Offensivqualitäten" sagte Arsenals deutscher Verteidiger Shkodran Mustafi, für den es das erste Saisonspiel war. "Wir wussten aber auch, dass wenn wir den Ball gewinnen, viel Platz zum Kontern sein wird." Genau so lief es: In der 85. Minute konnte sich Saka vor dem Frankfurter Strafraum unbedrängt drehen und platziert zum 2:0 einschießen. Zwei Minuten später traf der enteilte Aubameyang, nachdem Abraham den Ball leichtfertig in die Füße von Vorbereiter Saka verstolpert hatte.

Die Zeit drängt

Drei Treffer ohne Gegentor - für Arsenal ein wichtiger Erfolg. Trainer Unai Emery war nach zuletzt drei Ligaspielen ohne Sieg stark in die Kritik geraten. Neben einer fehlenden Spielidee bemängelt der Anhang vor allem Probleme in der Abwehr. Gegen Frankfurt wackelte die Hintermannschaft erneut, hielt jedoch stand.

Diese Tatsache sei es, die Eintracht Coach-Hütter an diesem Abend besonders geärgert habe, sagte er. Dass der Gegner Tore schieße, sei in dessen offensiven Spielphilosophie selbstverständlich eingepreist. Man müsse nur eben mehr schießen. Das habe so auch in der vergangenen Spielzeit gut geklappt. "Bitter" an der Niederlage sei für Hütter vor allem, dass Ergebnis und Leistung nicht zusammenpassen.

Das kann gegen ein europäisches Top-Team wie Arsenal schon mal vorkommen, passierte aber auch jüngst bei der Niederlage gegen den FC Augsburg in der Bundesliga. Dort heißt der nächste Gegner am Sonntag Borussia Dortmund. Viel Zeit, sich zu finden, bleibt der neuen Eintracht-Offensive nicht.

Eintracht Frankfurt - FC Arsenal 0:3 (0:1)

0:1 Willock (38.)

0:2 Saka (85.)

0:3 Aubameyang (87.)

Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa (74. Chandler), Kohr, Sow, Kostic - Kamada - Dost (66. Paciência), Silva

Arsenal: Martinez - Chambers, Mustafi, Luiz, Kolasinac (80. Maitland-Niles) - Torreira, Xhaka, Willock (72. Ceballos) - Smith Rowe (60. Pepé), Aubameyang, Saka Schiedsrichter: Massa (Italien)

Gelbe Karten: Hinteregger, Kamada / Willock, Kolasinac, Chambers

Gelb-Rote Karte: Kohr (79.)

Zuschauer: 47.000 (ausverkauft)