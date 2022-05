Eintracht Frankfurt hat zum dritten Mal nach 1960 und 1980 ein europäisches Finale erreicht. Nach dem 1:0 (1:0) im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen West Ham United treffen die Frankfurter im Endspiel nun auf die Rangers aus Glasgow, die den Finaleinzug mit einem 3:1 (2:0) gegen RB perfekt gemacht haben. Das Finale wird am 18. Mai in Sevilla ausgetragen.

Im Hinspiel in London hatte es keine Minute gedauert, bis die Eintracht in Führung gegangen war. Diesmal dauerte es länger, auch weil West Ham zunächst wacher agierte, als beim 1:2 in der vergangenen Woche, Frankfurt dafür nervöser wirkte. Und dann gleich zu Beginn der Schreck für die Eintracht: Martin Hinteregger musste mit einer Verletzung am Oberschenkel ausgewechselt werden (8. Minute).

Keine zehn Minuten später dann die erste gute Chance für die Gastgeber, als West Hams Aaron Cresswell sich bei einem hohen Ball verschätze und Jens Petter Hauge allein auf das Tor der Gäste zulief. Creswell packte im Zweikampf kurz vor dem 16er etwas zu beherzt zu – und nach Ansicht der TV-Bilder entschied auch Schiedsrichter Jesús Gil Manzano auf Notbremse und Rot (17.).

In der Folge übernahm Frankfurt Ball und Spiel, der Treffer von Rafael Borré (26.) war da nur folgerichtig. Erst kurz vor Pausenpfiff kamen dann auch die Londonder zu einer Chance, als Kurt Zouma den Ball nach einem Freistoß Richtung Tor schickte, Evan N'dicka klärte auf der Linie.

Nach Wiederanpfiff hatten die Frankfurter – unterstützt vom Großteil der 48.000 Fans – weiter alles im Griff. Weil West Ham in Rückstand nun offensiver agierte, kam auch Frankfurt in Überzahl immer wieder zu Chancen, richtig gefährlich wurde es aber auf beiden Seiten nicht mehr.

Bild vergrößern Kein Halten mehr: Frankfurter Fans stürmen nach Schlusspfiff das Spielfeld Foto: IMAGO/Marc Schueler / IMAGO/Schüler

Nach dem Schlusspfiff war das Stadion nicht mehr zu halten. Hunderte Fans stürmten den Platz, um den ersten Einzug in ein europäisches Finale ihrer Mannschaft seit 42 Jahren zu feiern. Mit dem Einzug ins Finale eröffnet sich für Eintracht Frankfurt zudem die Chance zur Qualifikation für die Champions League: Der Europa-League-Sieger darf kommende Saison in der Königsklasse starten.

Wie in Frankfurt kam auch in Glasgow die beste Leistung im Stadion in der Anfangsphase von den Rängen, in der 18. Minute sprangen dann fast 50.000 gleichzeitig auf, als Kapitän James Tavernier die erste Chance der Gastgeber zu seinem siebten Tor im 13. Europa-League-Spiel nutze. Leipzig agierte auch danach zu unkonzentriert, während die aggressiveren Rangers auf das nächste Tor drängten. Das gelang auch kurze Zeit später durch Glen Kamara (24.).

Bild vergrößern Rangers-Torschütze James Tavernier Foto: Andrew Milligan / dpa

Auch in Hälfte zwei fand Leipzig offensiv zunächst kaum statt und kam erst in der 71. Minute durch einen Treffer von Christopher Nkunku noch einmal zurück ins Spiel. Nach dem 1:0 der Leipziger im Hinspiel hätte sich RB damit in eine Verlängerung gerettet. Erst jetzt spielte Leipzig konsequent nach vorne. Doch dann war es John Lundstram (81.), der den ersten Einzug der Rangers in ein europäisches Finale seit 14 Jahren perfekt machte.