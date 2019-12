Europa League Frankfurt verliert und zieht trotzdem in die nächste Runde ein

Lange sah es so aus, als würde Frankfurt am letzten Spieltag den Gruppensieg feiern - dann drehte Vitória Guimarães innerhalb von 122 Sekunden die Partie. Eine Arsenal-Aufholjagd in Lüttich rettete die Eintracht.