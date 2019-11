Eintracht Frankfurt hatte die Chance auf den vorzeitigen Einzug in die K.-o.-Phase der Europa League. Statt eines Siegs bei Standard Lüttich aber gab es eine Niederlage: 1:2 (0:0) unterlag der Bundesligist in Belgien. Zinho Vanheusden traf für die Gastgeber (56. Minute), Filip Kostic gelang der Ausgleich für die Eintracht (65.), in der Nachspielzeit sicherte Maxime Lestienne Lüttich den Sieg (90.+4).

Nach diesem vierten Spieltag der Gruppenphase ist Frankfurt (sechs Punkte) zwar noch Zweiter hinter dem FC Arsenal (zehn). Lüttich auf Platz drei hat aber ebenfalls sechs Punkte, der direkte Vergleich zwischen beiden Teams ist unentschieden, das Hinspiel hatte Frankfurt 2:1 gewonnen.

In den Schlussminuten wurde es turbulent. Kostic lief halblinks frei aufs Lütticher Tor zu, verzog aber den Abschluss und schoss weit vorbei. Hätte er getroffen, hätte Frankfurt wohl die Partie gewonnen - und damit den Einzug in die Runde der letzten 32 sicher gehabt. Stattdessen traf keine Minute später der in der Schlussphase eingewechselte Lestienne zum 2:1 für Standard.

In Lüttich war zuvor die Eintracht das überlegenere Team gewesen, konnte allerdings seine Chancen nicht konsequent nutzen. Unter anderem vergaben Djibril Sow und André Silva (Pfosten) innerhalb weniger Sekunden eine Doppelchance (34. Minute).

Aufregung nach Foul an Rode

Für Standard hatte Gojko Cimirot eine gute Gelegenheit zur Führung, die Keeper Frederik Rönnow vereitelte (33.). Beim 1:0 später war der Torhüter machtlos, es fiel nach einer Ecke: Renaud Emond verlängerte die Hereingabe auf den zweiten Pfosten, dort drückte Abwehrspieler Vanheusden den Ball über die Linie.

Das 1:1 resultierte aus einem bemerkenswerten Freistoß. Lüttich spekulierte offenbar kollektiv darauf, dass Frankfurts Kostic den Ball über die Mauer - oder gar darunter durch - aufs Tor bringen würde. Ein Standard-Profi legte sich hinter die Mauer, um einen möglichen flachen Versuch zu blocken; und Torhüter Amaud Bodart vernachlässigte sein Torwarteck. Kostic aber schoss den Ball flach links genau dorthin.

Für Aufregung sorgte ein Foul an Sebastian Rode. Der Frankfurter war nach Vorarbeit von Gonçalo Paciência auf dem Weg in den Strafraum und wurde von Konstantinos Laifis gefoult. Dieser hatte zuvor bereits Gelb gesehen, das fällige Gelb-Rot ließ Schiedsrichter Matej Jug aber überraschend stecken (69.).

Standard Lüttich - Eintracht Frankfurt 2:1 (0:0)

1:0 Vanheusden (56.)

1:1 Kostic (65.)

2:1 Lestienne (90.+4)

Lüttich: Bodart - Fai, Vanheusden, Laifis, Gavory - Carcela-González (81. Lestienne), Cimirot - Bastien, Amallah (73. Mpoku) - Emond, Cop (81. Oulare). - Trainer: Preud'homme

Frankfurt: Rönnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa (89. Chandler), Fernandes, Kostic - Sow, Rode - Silva (62. Kamada), Paciência (73. Dost). - Trainer: Hütter

Schiedsrichter: Matej Jug (Slowenien)

Zuschauer: 20.000

Gelbe Karten: Amallah, Laifis, Cimirot, Emond - Sow