Europa League Frankfurt kassiert erste Heimniederlage in Europa seit 16 Spielen

Eintracht Frankfurt hat die Auftaktpartie in die Europa League gegen den FC Arsenal 0:3 (0:1) verloren. Joe Willock (38. Minute), Bukayo Saka (85.) und Pierre-Emerick Aubameyang (87.) trafen für den Vertreter aus der englischen Premier League. Für die Eintracht war es die erste Heimniederlage auf europäischer Ebene seit 16 Spielen. Zuletzt verlor Frankfurt im Uefa-Cup 2006/2007 daheim gegen US Palermo. Auch damals war es der erste Spieltag in der Gruppenphase.

Nach dem Weg über drei Qualifikationsrunden gegen Vaduz, Tallinn und Straßburg stand nun die erste Partie in der Endrunde der Europa League auf dem Programm. Und die Fans des Vorjahreshalbfinalisten zeigten sich erneut von ihrer unterstützungsfreudigen Seite.

Ohne das abgewanderte Sturmtrio Ante Rebic/Sébastien Haller/Luka Jovic, dafür erstmals mit Zugang Bas Dost in der Startelf waren es die Hausherren, die nach gut einer halben Stunde gleich zwei gute Chancen hatten. Zunächst ging ein Schuss von Filip Kostic aus spitzem Winkel ans Außennetz (18. Minute), wenig später war es erneut Kostic, dessen Abschluss Arsenal-Tormann Emiliano Martínez parierte (24.).

Eintracht zu unkonzentriert, Arsenal effizient

In der Folge aber waren es die Gäste, die - unterstützt von einer unkonzentrierten Eintracht-Abwehr - immer besser ins Spiel kamen. Der 19 Jahre alte Emile Smith Rowe scheiterte im Eins-gegen-Eins noch an Eintracht-Keeper Kevin Trapp, nach dem nächsten Konter sprang der Abschluss von Willock von der Unterkante der Latte ins Tor (38.).

Auch nach dem Seitenwechsel kamen beide Mannschaften zu guten Chancen. Die beste für die Frankfurter vergab André Silva, der in der 61. Spielminute frei vorm Tor der Engländer zum Schuss kam, aber über das Tor abschloss. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Eintracht 18:8 Torschüsse. Nachdem in der 79. Minute Dominik Kohr nach erneutem Foulspiel vom Platz gestellt wurde, Saka zum 2:0 (85.) und Aubameyang (87.) zum 3:0 trafen, war das Spiel für die Frankfurter gelaufen.

Eintracht Frankfurt - FC Arsenal 0:3 (0:1)

0:1 Willock (38.)

0:2 Saka (85.)

0:3 Aubameyang (87.)

Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa (74. Chandler), Kohr, Sow, Kostic - Kamada - Dost (66. Paciência), Silva

Arsenal: Martinez - Chambers, Mustafi, Luiz, Kolasinac (80. Maitland-Niles) - Torreira, Xhaka, Willock (72. Ceballos) - Smith Rowe (60. Pepé), Aubameyang, Saka

Schiedsrichter: Massa (Italien)

Gelbe Karten: Hinteregger, Kamada / Willock, Kolasinac, Chambers

Gelb-Rote Karte: Kohr (79.)

Zuschauer: 47.000 (ausverkauft)

