Europa League 70 Minuten in Unterzahl - Frankfurt verliert 2:4 in Lissabon

Eintracht Frankfurt hat das Viertelfinalhinspiel der Europa League gegen Benfica Lissabon 2:4 (1:2) verloren. Der herausragende João Félix (21., 43., 54 Minute) traf dreifach für die Hausherren, legte zudem für Rúben Dias auf (50.). Luka Jovic (40.) und Gonçalo Paciência (72.) erzielen die wichtigen Auswärtstore für die Eintracht. Für die Gäste aus Frankfurt war es die erste Pflichtspielniederlage des Jahres - und die erste Niederlage in der aktuellen Europa-League-Saison überhaupt.

Eintracht-Trainer Adi Hütter musste bereits nach 20 Minuten den Matchplan für dieses Hinspiel über Bord werfen, nachdem Evan Ndicka den Portugiesen Fernandes Gedson von hinten umgeschubst hatte. Gedson war zuvor rechts im Strafraum nach einem Pass von João Félix frei auf Frankfurts Torwart Kevin Trapp zugelaufen, João Félix verwandelte den fälligen Strafstoß (21.) zur Führung für Benfica.

In der Folge erhöhten die Portugiesen den Druck auf die dezimierten Gäste, die zunächst kaum zu Entlastungsangriffen kamen - bis sich Ante Rebic gut durch- und im Zentrum Jovic einsetzte, der kurz vor der Pause ausglich (40.). Doch die Freude wehrte nur kurz: In der 43. Minute traf João Félix aus 18 Metern zur erneuten Führung für Lissabon.

Carlos Costa / AFP Der jüngste Dreierpacker der Europa-League-Geschichte: Benficas João Félix

Nach der Pause schien für die Eintracht zunächst alle Hoffnung auf den Halbfinaleinzug verloren, als Rúben Dias (50.) und João Félix (54.) innerhalb von fünf Minuten auf 4:1 erhöhten. Damit ist João Félix mit 19 Jahren, fünf Monaten und einem Tag der jüngste Dreierpacker der Europa-League-Geschichte.

Die Frankfurter steckten jedoch nicht auf. Stattdessen köpfte der eingewechselte Paciência in der 72. Minute nach einer Ecke das wichtige zweite Auswärtstor zum 2:4-Endstand ein. Damit würde die Eintracht ein 2:0 im Rückspiel in Frankfurt am kommenden Donnerstag benötigen (18. April, 21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

"Das Ergebnis tut natürlich ein bisschen weh, aber es hält alle Chancen für das Rückspiel offen, um Lissabon einen heißen Tanz zu bieten", sagte Eintracht-Trainer Hütter nach der Partie: "Die Rote Karte hat Benfica in die Karten gespielt, vorher habe ich von ihnen nicht viel gesehen. Ich bin stolz, wie die Mannschaft gespielt hat."

Benfica Lissabon - Eintracht Frankfurt 2:4 (2:1)

1:0 João Félix (21., Foulelfmeter)

1:1 Jovic (40.)

2:1 João Félix (43.)

3:1 Rúben Dias (50.)

4:1 João Félix (54.)

4:2 Paciência (72.)

Lissabon: Vlachodimos - Corchia (66. Pizzi), Rúben Dias, Jardel, Grimaldo - Gedson Fernandes, Samaris (85. Zivkovic), Fejsa, Cervi - Rafa Silva (60. Seferovic), João Félix

Frankfurt: Trapp - Abraham, Hinteregger, Ndicka - da Costa, Fernandes, Hasebe, Kostic - Rode (85. Gacinovic) - Jovic (60. de Guzman), Rebic (68. Paciência)

Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Gelbe Karten: Samaris / Jovic, Rebic

Rote Karte: Ndicka (20., Notbremse)

Zuschauer: 55.000