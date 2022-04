Europa League Knauffs 49-Sekunden-Tor leitet Frankfurter Sieg ein

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die Gastgeber brauchten anschließend eine Weile, um diesen frühen Schock abzuschütteln, in den ersten 15 Minuten zog die Eintracht einen Angriff nach dem anderen vor allem über Knauffs rechte Seite auf. Die nächste Großchance aber hatten die Londoner, als Bowen nach einer schnellen Kombination durchs Mittelfeld nur noch Kevin Trapp vor sich hatte, der sich breit machte – und mit einer minimalen Berührung den Ball an den rechten Pfosten ablenken konnte (15.). Wenige Minuten später, das Spiel gestaltete sich mittlerweile offener, gelang Michail Antonio nach einem Freistoß der Ausgleich (21.). Kurz vor der Pause bekam Knauff noch einmal eine Chance zur Führung, schoss aus knapp zehn Metern aber über die Latte (39.).

Nach Wiederanpfiff begann West Ham ähnlich passiv wie zu Beginn der Partie, was erneut bestraft wurde: Einen Abschluss von Djibril Sow konnte Alphonse Aréola zwar noch abwehren, legte damit aber gleichzeitig für Daichi Kamada auf, der den Ball nur noch über die Linie schieben muss (54.). Die Londoner fanden auch danach nicht wieder in das Spiel zurück, hatten vielmehr Glück, dass Kamadas zweiter Tor-Versuch vom Pfosten vereitelt wurde (79.). In der Nachspielzeit wurde es dann noch mal spannend, als Jarrod Bowen sich zu einem Fallrückzieher hochschraubte, der Ball aber von der Unterkante der Latte knapp ins Feld zurücksprang.