Eintracht Frankfurt darf weiterhin vom Einzug in die Gruppenphase der Europa League träumen. In Qualifikations-Rückspiel gegen den FC Vaduz gewann die Eintracht 1:0 (1:0), das einzige Tor des Abends erzielte der Niederländer Jonathan de Guzmán (31. Minute). Das Hinspiel vor einer Wochehatte Frankfurt gegen das Team aus Liechtenstein gar mit 5:0 (3:0) für sich entschieden.

In den Playoffs zur Gruppenphase trifft Eintracht Frankfurt auf Racing Straßburg aus Frankfurt. Die Eintracht spielt in einer Woche zunächst auswärts, ehe am 29. August das Rückspiel in Frankfurt stattfindet.

Frankfurts Trainer Adi Hütter nutzte das Heimspiel gegen Vaduz nach dem klaren Hinspielerfolg, um einigen Spielern aus der zweiten Reihe Spielpraxis zu verschaffen. Im Vergleich zum DFB-Pokalspiel gegen Waldhof Mannheim veränderte Hütte seine Startelf auf gleich neun Positionen.

Traumtor von de Guzmán

Zwei der Neuen waren dann entscheidend an der Entstehung das Siegtreffers beteiligt: Es lief die 31. Minute, als Mijat Gacinovic mit einem Schuss von der Strafraumgrenze nur den linken Pfosten traf. Von dort sprang der Ball zurück zu de Guzmán, der direkt abzog. Von der Unterkante der Latte prallte sein Schuss ins Tor ab, Benjamin Büchel im Tor des FC Vaduz war noch mit den Fingerspitzen am Ball, konnte den Gegentreffer aber nicht verhindern.

Getrübt wurde die Freude über das Weiterkommen durch die Verletzung von Kapitän Marco Russ. Der Verteidiger war in der 33. Minute ohne Einwirkung des Gegners mit dem rechten Fuß umgeknickt und musste mit Verdacht auf einen Achillessehnenriss ausgewechselt werden. "Das ist natürlich eine schwerwiegende Verletzung. Die Zeichen verdichten sich", sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner dem TV-Sender Nitro.

Eintracht Frankfurt - FC Vaduz 1:0 (1:0)

1:0 de Guzmán (31.)

Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Russ (37. Hinteregger), Ndicka - Durm, Torro, Rode (81. Kamada), Chandler - Gacinovic (66. Paciencia), de Guzmán - Joveljic

FC Vaduz: Büchel - Sülüngöz, Schmid, Simani - Dorn, Prokopic (74. Frick), Wieser, Göppel - Cicek (81. Milinceanu), Coulibaly - Sutter (66. Schwizer)

Schiedsrichter: Dabanovic (Montenegro)

Gelbe Karten: Rode / Sülüngöz, Prokopic