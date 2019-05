Europa League Arsenal dreht Halbfinal-Hinspiel gegen Valencia

Der FC Arsenal hat das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League gegen den FC Valencia gedreht. Mouctar Diakhaby hatte die Gäste aus Spanien in Führung gebracht, doch dann traf Alexandre Lacazette doppelt (18. und 25. Minute), bevor Pierre-Emerick Aubameyang den Schlusspunkt setzte (90.). Durch dieses 3:1 (2:1) haben die Gunners gute Chancen, im Rückspiel am kommenden Donnerstag (21 Uhr, TV: DAZN; Liveticker SPIEGEL ONLINE) ins Finale einzuziehen.

Die Gunners waren mit drei Niederlagen in Folge mit jeweils drei Gegentoren aus der Premier League in dieses Spiel gestartet. Zunächst sah es so aus, als würde sich diese Geschichte auch in der Europa League fortschreiben. Als Valencias Daniel Parejo nach zehn Minuten eine Ecke von links an den langen Pfosten brachte und Rodrigo Moreno zurück an den linken Pfosten köpfte, konnte Diakhaby problemlos zwischen Granit Xhaka und Lacazette hochspringen und zum 1:0 für die Gäste einköpfen.

In der Folge hatte Arsenal Glück, dass die Spanier nicht effizienter mit den ihnen servierten Chancen umgingen. Besser machten es die Londoner, die innerhalb von acht Minuten die Partie drehten: Zunächst hatte Mesut Özil nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte Aubameyang eingesetzt, der wiederum den Weg freimachte für Lacazette, der dann ins leere Tor einschieben konnte. Wenig später war es erneut der Franzose, der nach einer Flanke von Xhaka den Ball über den Innenpfosten ins Tor köpfte.

In der zweiten Hälfte scheiterte Lacazette aus fünf Metern gleich zweimal an Valencia-Torwart Neto (69.). Und so endete die Partie wie sie begonnen hatte: Valencia hatte die Chancen auf den Ausgleich, doch es traf Aubameyang zum 3:1-Endstand (90.).

FC Arsenal - FC Valencia 3:1 (2:1)

0:1 Diakhaby (11.)

1:1 Lacazette (18.)

2:1 Lacazette (25.)

3:1 Aubameyang (90.)

Arsenal: Cech - Mustafi, Sokratis, Koscielny (83. Monreal), Kolasinac - Guendouzi (58. Torreira), Xhaka - Maitland-Niles, Özil (75. Mkhitaryan), Aubameyang - Lacazette

Valencia: Neto - Piccini, Garay, Gabriel, Diakhaby, Gayá - Parejo, Roncaglia - Soler (71. Wass), Goncalo Guedes (71. Gameiro) - Rodrigo (88. Santi Mina)

Schiedsrichter: Turpin (Frankreich)

Gelbe Karten: - / Diakhaby, Parejo

Zuschauer: 55.000